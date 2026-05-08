La Escuela Normal Sarmiento se convirtió este viernes en el escenario de una jornada intensiva de formación ciudadana al conmemorarse el Día Provincial de la Prevención Sísmica. A través de simulacros sorpresivos, alumnos y docentes pusieron en práctica el proyecto institucional que busca generar hábitos de seguridad en una de las provincias con mayor actividad sísmica del país. La iniciativa, que involucra a los tres niveles educativos que funcionan en el edificio, destaca por la organización de una comisión especial y la formación de estudiantes líderes en prevención.

El rol de los "alumnos guía" y el compromiso voluntario

Uno de los pilares de este plan es la figura del alumno guía, un rol ocupado por 84 estudiantes voluntarios que cuentan con un distintivo especial para ser visualizados durante una emergencia. Verónica Melqui, colaboradora del proyecto, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de esta labor:

"Los chicos se ha ido contagiando esa ese compromiso de tomar conciencia, porque estamos en una provincia donde hay que estar preparados".

El simulacro se realizó en etapas. (Foto Gentileza)

La participación en la comisión es de carácter electivo, lo que fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad entre los jóvenes. Según Melqui, el trabajo comienza desde el inicio del ciclo lectivo: "Es voluntaria y eso es justamente que ellos se vayan contagiando estas ganas de participar en el proyecto a los primeros años es lo primero que se les ha dado al principio en el mes de marzo, la charla".

Etapas del simulacro

La organización técnica del operativo está diseñada para que el ejercicio sea lo más cercano posible a una situación real, sin avisar el momento exacto del inicio para evitar que se tome como un juego. Amelia Serrano, también colaboradora del plan, detalló que el proceso consta de tres fases críticas:

"Este simulacro empieza siendo los simulacros de aula, luego siguen los simulacros de galería y finalmente el simulacro general".

Durante la primera etapa, el foco está en la protección inmediata dentro del salón de clases. "Los alumnos no pueden salir del curso, tienen que tomar la posición de seguridad y quedarse ahí hasta que les den la orden de evacuar, que será después del movimiento", explicó Serrano. Una vez finalizado el movimiento simulado, se procede a la salida ordenada hacia los patios para completar la evacuación.

(Foto Gentileza)

Un legado que trasciende generaciones docentes

El Plan de Emergencia Sísmica Escolar de la Normal Sarmiento tiene una larga trayectoria que ha sido sostenida por generaciones de docentes. Un ejemplo de este compromiso es el de Amelia Serrano, quien a pesar de estar jubilada, continúa asistiendo a la escuela para colaborar con el equipo actual.

"Tuve el honor de ser la compañera de la profesora que inauguró este proyecto. Ella falleció, así que yo heredé este proyecto toda mi carrera docente y lo seguí practicando, y ahora aún jubilada me encanta venir y colaborar con las nuevas generaciones de profesoras que voluntariamente eligen este proyecto", relató Serrano con emoción.

El operativo de este viernes reafirmó que la prevención es una política de estado institucional que se transmite con "mucho compromiso" entre los miembros de la comunidad.