Escándalo con un futbolista de la Premier League: "Nunca estuve con una de 15"

Álex Jiménez vive sus horas más difíciles en Inglaterra luego de que el Bournemouth decidiera tomar medidas drásticas por la viralización de supuestas charlas digitales entre el lateral y una menor de 15 años. Con 21 años, el futbolista nacido en Leganés se encontraba en un gran momento profesional, pero ahora su carrera entró en un cono de sombra mientras se analiza su comportamiento extra deportivo.

La institución británica comunicó oficialmente su postura ante la gravedad de la situación a través de un escrito donde confirmaron que "Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento". El objetivo principal de los Cherries es esclarecer la autenticidad de los mensajes filtrados antes de tomar una decisión definitiva sobre posibles sanciones disciplinarias para el defensor.

La indignación en el mundo del fútbol estalló cuando comenzaron a circular capturas de pantalla donde el jugador aparentemente respondió a una consulta sobre la edad de la chica involucrada. En ese intercambio, el ex jugador formado en La Fábrica del Real Madrid habría escrito "¿No te importa que sea menor? Obvio que me importa, me gustan más chicas, nunca estuve con una de 15". Estos mensajes generaron una repercusión inmediata y pusieron en pausa su presente deportivo en la liga más competitiva del planeta.

Hasta este incidente, Jiménez era considerado una de las promesas más brillantes de su generación tras su paso por el Milan en 2024. El lateral derecho sumó 31 presencias este año bajo el mando de Andoni Iraola y se había ganado la titularidad habitual en el equipo inglés. Incluso se mencionaba con fuerza que el conjunto merengue estaba interesado en repatriarlo para reforzar su defensa, un plan que hoy se ve afectado por esta investigación interna.