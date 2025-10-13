La reciente separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente por los crecientes rumores que vinculan al actor con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra "Rocky". Las versiones, que circularon con fuerza en varios programas, encontraron una de sus principales impulsoras en Marcela Tauro, quien en reiteradas ocasiones aportó detalles y predicciones sobre el supuesto nuevo romance.

Sin embargo, en un giro dramático y totalmente inesperado, el propio Nicolás Vázquez decidió intervenir. El actor irrumpió en una nota que Tauro estaba brindando al programa de televisión, visiblemente molesto por las especulaciones que lo tienen en el centro de la escena mediática.

"Salgo para que te saques cualquier tipo de fantasma", disparó Vázquez, dirigiéndose directamente a la periodista. Con un tono firme y categórico, el actor desmintió la relación con Fernández, asegurando que solo son compañeros de trabajo y que los rumores afectan tanto a él como a la actriz. El cruce, que se dio en un clima de visible tensión, se prolongó por varios minutos, con la panelista defendiendo su información y la fuente que la respaldaba.

Vázquez, quien se mostró incómodo con la situación, insistió en que su foco está puesto en su trabajo y en asimilar su reciente ruptura. "La verdad es que no hay nada. Es mi compañera y es una excelente persona, nada más. Me molesta porque la involucran a ella en algo que no es real", sentenció el actor, intentando poner un freno definitivo a la ola de especulaciones.