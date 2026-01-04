Nicolás Maduro detenido en Brooklyn: así es su celda de aislamiento

Tras una operación militar nocturna en una base de Caracas el sábado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos de Venezuela y trasladados a Nueva York. Actualmente, el exmandatario se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones federales más conocidas de Estados Unidos, ubicada en el barrio de Sunset Park.

Maduro enfrenta cargos por liderar el "Cartel de los Soles", siendo acusado de conspiración para narcoterrorismo internacional, importación de cocaína y vínculos con las FARC. En el MDC, podría ser alojado en la División de Internamiento Especial (SHU), en la planta 10, donde los presos pasan hasta 23 horas al día en celdas de seis metros, sin contacto externo y recibiendo alimentos tras las rejas.

Este penal, que hoy alberga a 1.300 reclusos, ha tenido internos de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán, John Gotti y miembros de Al Qaeda. Su seguridad se endureció tras intentos de fuga, como el secuestro de un helicóptero en 1982 y el apuñalamiento de un guardia por parte de Mamdouh Mahmud Salim en el año 2000. Actualmente, cuenta con barricadas capaces de frenar camiones de siete toneladas y vigilancia electrónica avanzada. Mientras tanto, el presidente Donald Trump publicó una imagen de Maduro en el buque USS Iwo Jima en el Caribe.