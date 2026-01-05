La seguridad en San Juan dará en 2026 un giro operativo clave: el monitoreo del Cisem 911 dejará de estar concentrado únicamente en un centro y comenzará a desplegarse en el territorio. El Gobierno provincial proyecta transformar entre 20 y 25 puestos policiales ya instalados en centros de monitoreo activo, donde los propios efectivos podrán controlar cámaras en tiempo real dentro de su zona de actuación.

“El desafío es intensificar la tecnología para el fortalecimiento de la seguridad pública”, explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, al detallar el alcance de una iniciativa que apunta a optimizar recursos, mejorar la prevención y acelerar la respuesta ante hechos delictivos, especialmente en las áreas de mayor concentración poblacional.

Mini Cisem en los puestos policiales

El proyecto busca cambiar la lógica de funcionamiento del sistema de seguridad. En lugar de depender solo del monitoreo centralizado, la Provincia pretende que parte de ese control se realice desde los propios puestos policiales, ubicados estratégicamente según el mapa del delito.

“A ese lugar donde hoy tenemos un policía en un puesto, le queremos sumar tecnología para optimizar el recurso: más cámaras en la cuadrícula para que, al mismo tiempo que esté en el lugar haciendo la operatividad en la casilla, también esté monitoreando las cámaras de esa misma zona”, explicó Delgado.

La idea es que el efectivo amplíe su rol. “Su trabajo será mucho más amplio porque tendrá un monitoreo activo”, agregó el funcionario, al describir un esquema en el que el policía no solo patrulla o responde a llamados, sino que también previene observando lo que ocurre en tiempo real en su entorno inmediato.

Consultado sobre si se trata de replicar el sistema central, Delgado fue claro: “Una especie de anexos al mini Cisem. Vamos a descentralizar lo que hoy monitorea el Cisem en el trabajo operativo que hace el mismo policía en su unidad operativa o casilla”.

Este modelo permitirá llevar el control visual a los barrios, integrando tecnología y presencia policial. En este contexto, remarcó que no se trata de reemplazar el Cisem 911, sino de complementarlo con una red territorial que acerque la información y la toma de decisiones al lugar donde ocurren los hechos.

Cuántos puestos y dónde

Seguridad ya cuenta con una base concreta para avanzar. “Tenemos entre 20 y 25 puestos policiales que estamos estudiando transformar en este monitoreo activo”, confirmó Delgado. La selección no será aleatoria: el criterio principal será el mapa del delito y las condiciones operativas de cada unidad.

“El responsable del Cisem y el del D8 de la Policía de San Juan están diseñando el mapa para establecer dónde vamos a comenzar con el monitoreo activo en puestos ya instalados”, detalló el secretario.

La prioridad inicial estará puesta en el Gran San Juan. “La mayor comisión de delitos se produce donde hay mayor densidad de población. Pasa en el mundo, en el país y San Juan no escapa a eso”, explicó Delgado, al justificar la concentración del primer despliegue en los departamentos más poblados.

Tecnología y trabajo en calle

La descentralización del Cisem se enmarca en un eje más amplio de incorporación tecnológica. Además de las cámaras fijas, el plan contempla dispositivos que acompañen el trabajo urbano del personal policial.

“Es fundamental la cámara en el personal policial cuando hace el trabajo urbano operativo y un dispositivo electrónico de inmovilización momentánea”, señaló Delgado. Aclaró que “la cantidad la va a determinar la disponibilidad económico-financiera de la provincia”, aunque remarcó que la decisión política de avanzar con este modelo ya está tomada.

Una seguridad más cercana

La creación de mini centros de monitoreo en puestos policiales forma parte de una estrategia más amplia de seguridad basada en tres ejes: cercanía con el ciudadano, trabajo colaborativo entre fuerzas y uso intensivo de la tecnología.

“Es fundamental la participación del ciudadano en la seguridad pública”, sostuvo Delgado, al recordar que una denuncia que no se realiza “no impacta en el mapa del delito” y termina afectando la planificación de las políticas públicas.

Con este esquema, San Juan busca avanzar hacia una seguridad más cercana al territorio, con mayor presencia estatal en los barrios y con un uso más inteligente de los recursos disponibles. Para 2026, la descentralización del Cisem 911 aparece como una de las apuestas centrales para reforzar la prevención y mejorar la respuesta frente al delito.