La Avenida de Circunvalación comenzó a transitar una nueva etapa en materia de infraestructura y sustentabilidad. A más de seis meses del inicio de la instalación de los monopostes que sostienen los paneles solares, el sistema fotovoltaico ya está en funcionamiento y comenzó a inyectar energía al sistema eléctrico que alimenta la iluminación, los carteles y las pantallas del principal anillo vial de la provincia.

La confirmación llegó de la mano de José María Ginestar, director de Recursos Energéticos, quien explicó a DIARIO HUARPE que en los últimos días se completaron las tareas técnicas necesarias para que la energía solar empiece a volcarse efectivamente a la red. “Hace pocos días terminamos de instalar todos los medidores reversibles y de realizar los ajustes finales en la red eléctrica. Eso permitió que la energía fotovoltaica comience a inyectarse al sistema”, señaló el funcionario.

Si bien el sistema ya está operativo, Ginestar aclaró que aún no se cuenta con cifras definitivas sobre el volumen de energía que se está aportando. “Todavía debemos recabar la información y analizar los datos para tener una cifra definitiva”, explicó. Ese relevamiento permitirá determinar qué porcentaje del consumo energético total de la Circunvalación está siendo reemplazado por generación fotovoltaica.

Más allá de que los números finos todavía están en proceso de medición, lo relevante es que el proyecto ya comenzó a rendir frutos. Se trata de una obra que demandó meses de trabajo técnico y de adecuación de la red eléctrica, iniciada en julio del año pasado, y que apunta a un ahorro estimado de unos US$30.000 anuales en costos de energía, además de reducir el impacto ambiental del sistema de iluminación pública.

Ginestar destacó que el sistema fue pensado con una mirada de largo plazo. “Estamos hablando de una infraestructura con una vida útil de al menos 30 años, lo que convierte a esta inversión en una decisión estratégica para la provincia”, subrayó.

La obra y su alcance

El proyecto contempló la instalación de 36 sistemas solares distribuidos a lo largo de todo el anillo de la Avenida Circunvalación y sus principales accesos. Cada sistema tiene una potencia de cinco kilovatios, lo que en conjunto permitirá abastecer el 100% de la demanda energética de la iluminación del corredor vial, incluyendo cartelería y pantallas informativas.

“La red funciona como una batería: cuando sobra energía, se inyecta; cuando falta, se toma de allí. Son sistemas totalmente complementarios”, explicó Ginestar, al detallar el esquema de funcionamiento. De este modo, la energía solar no reemplaza completamente a la red convencional, sino que se integra a ella, optimizando recursos y garantizando estabilidad en el suministro.

Las estructuras metálicas —monopostes de gran porte— se distribuyen estratégicamente en los cuatro sectores del anillo y en los accesos más importantes. Cada uno de ellos sostiene 10 paneles solares orientados hacia el Norte, una disposición clave para maximizar la captación de radiación solar, junto con sus inversores y tableros eléctricos correspondientes.

Con esta obra, San Juan suma un nuevo ejemplo de aplicación concreta de energías renovables en infraestructura pública, en línea con una política energética que busca reducir costos, diversificar la matriz y avanzar hacia un modelo más sustentable.

Dato

Los postes con paneles solares también observarse en el tramo de Ruta 40, entre la rotonda del Acceso Sur y Calle 5, ya que la licitación incluyó expresamente los accesos al anillo, ampliando el impacto del sistema.