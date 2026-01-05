La intensa lluvia y la creciente que hace una semana arrasaron con el camino de acceso a Mogna y destruyeron la toma provisoria de agua sobre el río volvieron a dejar en evidencia la vulnerabilidad estructural que sufre desde hace años esta localidad del norte sanjuanino. En ese contexto, y ante la creciente incertidumbre de los pobladores por respuestas, desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia confirmaron a DIARIO HUARPE que el proyecto para la construcción de los puentes en los badenes se encuentra actualmente en la etapa de “proyecto base”.

Desde el departamento de prensa del Ministerio de Infraestructura informaron que “actualmente, el proyecto de construcción de los puentes sobre los ríos Tafí y La Quebrada se encuentra en la etapa de proyecto base”, una instancia inicial, pero clave dentro del proceso de obra pública.

Según detallaron, esta fase implica la actualización de estudios técnicos exhaustivos y el análisis de distintas alternativas de diseño. “Se están evaluando factores como la capacidad de carga requerida, las características del terreno, el impacto ambiental y la optimización de costos”, explicaron desde la cartera provincial.

Ante la consulta sobre plazos concretos, desde el Ministerio fueron cautos: al día de la fecha no se pueden confirmar fechas de inicio de obra ni llamados a licitación. No obstante, aclararon que el proyecto ya fue incorporado al presupuesto 2026 del ministerio, lo que garantiza que la obra se ejecutará este año.

Una noticia esperada por la comunidad

La confirmación fue bien recibida por los habitantes de Mogna, quienes hasta ahora solo contaban con el anuncio realizado el 11 de marzo de 2025 por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, en una entrevista con DIARIO HUARPE. En aquella oportunidad, el funcionario había señalado: “Estamos evaluando la construcción de los puentes en los badenes del camino que conecta Mogna con la Ruta 40, y la toma de agua en el río”.

Las dos obras —los puentes y una solución definitiva para el abastecimiento de agua— buscan dar respuesta a problemas históricos de la zona, que se agravan cada vez que se producen lluvias intensas y crecientes.

Sin riego y sin agua potable

La situación actual es especialmente delicada. Tras la creciente que se llevó la toma provisoria construida apenas ocho días antes para desviar el caudal hacia el canal principal de riego, los productores locales ya acumulan siete días sin poder regar los cultivos.

A esto se suma otro problema crítico: el camión cisterna del Municipio, que abastece de agua potable a las familias, no puede ingresar a la localidad desde que el camino quedó destruido.

“Estamos racionando el agua para que alcance hasta que el camión llegue”, contó Araceli González, vecina de Mogna. “El camión debía haber venido el 29 de diciembre, pero como el camino en la zona de los badenes no era seguro, no pudo entrar”, explicó.

Un camino apenas transitable

Los vecinos de la localidad señalaron que, si bien máquinas de Vialidad Provincial trabajaron en el lugar, las tareas realizadas solo permitieron habilitar el paso para vehículos livianos. “Hoy el camino está apenas mejorado para que pase un solo vehículo chico. No es apto para camiones ni colectivos”, relataron.

“Esperemos que en estos días las máquinas vuelvan para arreglar de manera integral el camino y también la toma de agua”, expresó otro poblador, reflejando la preocupación generalizada.

La alternativa de los pozos de agua

Vale recordar que días atrás una fuente del Ministerio de Infraestructura adelantó a DIARIO HUARPE que, para resolver el problema del abastecimiento de agua, se definió avanzar con la construcción de una batería de pozos. Esta alternativa permitiría una respuesta más rápida y estable frente a las recurrentes crecientes que destruyen las tomas provisorias sobre el río.

Según explicaron, el proyecto se financiará a través de un fideicomiso minero, lo que implica cumplir distintas etapas de evaluación técnica y financiera. “La buena noticia es que el proyecto ya fue aprobado en una primera instancia. Ahora entra en una nueva etapa de revisión para volver a consideración del fideicomiso y luego llamar a licitación”, indicaron.

De cumplirse los plazos previstos, el sistema podría estar operativo en el primer semestre de 2026. “Una vez aprobado definitivamente el proyecto, en 60 días el sistema de abastecimiento de agua estaría en funcionamiento. Son perforaciones chicas, con sistema fotovoltaico, por eso los tiempos de ejecución son relativamente cortos”, precisaron.

Además, esta primera etapa permitirá avanzar luego en una segunda fase clave: la reducción de la salinidad del agua, una demanda histórica de los productores y de toda la comunidad de Mogna.