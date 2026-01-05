El próximo viernes 9 de enero, el Vivero Municipal de Jáchal será el escenario de una nueva edición del Festival de la Danza y el Canto. Organizado por el Ballet Folclórico local, el evento ha consolidado su espacio en la agenda cultural del departamento y este año contará con la participación destacada de grupos como Canto 4 y Ceibo, además de una variada programación de danza folclórica.

Tradición y talento local

El festival, que inicia a las 21 horas, ofrecerá una noche dedicada a la identidad y las tradiciones populares. La animación del encuentro estará a cargo de Mario Denis Echegaray, quien guiará el desarrollo de la velada. En el segmento dancístico, el público podrá disfrutar de las presentaciones de la Academia Jáchal, el Grupo Amanecer, Danzas Folclóricas El Volcán y, por supuesto, el Ballet Folclórico de Jáchal, entidad anfitriona y organizadora del evento.

La parte musical estará protagonizada por artistas y grupos de renombre. Subirán al escenario Agustín González, Periferia Folk y Moquineros. Los números estelares correrán por cuenta de Canto 4 y Ceibo, conjuntos que prometen cerrar la noche con broche de oro, llevando lo mejor de su repertorio a los asistentes.

Datos clave

Las entradas para el festival ya se encuentran a la venta con un sistema de precios diferenciados. Quienes deseen adquirirlas con anticipación pueden hacerlo hasta el jueves 8 de enero en dos puntos de venta oficiales: JM Indumentaria Deportiva y El Barrilito artesanías regionales, a un precio de $8.000.

Para aquellos que decidan comprar su entrada el mismo día del evento, estas estarán disponibles en la taquilla del Vivero Municipal a un valor de $10.000. La organización hace un llamado a la comunidad a aprovechar la venta anticipada, que no solo ofrece un precio más económico, sino que también facilita la planificación del evento.

El Festival de la Danza y el Canto se ha convertido en una tradición para Jáchal, reflejando el esfuerzo y la dedicación de los organizadores por mantener vivas las expresiones culturales de la región. La cita del próximo viernes promete ser un nuevo capítulo de este encuentro que, edición tras edición, refuerza el tejido cultural del departamento.