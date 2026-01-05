San Juan cerró el 2025 con un crecimiento contundente en el mercado de motos. Según un informe la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), a lo largo del año se patentaron 10.464 motos 0 KM en la provincia, lo que representó una suba interanual del 64,7% en comparación con 2024, cuando se habían registrado 6.352 unidades.

El número reflejó un desempeño muy por encima del promedio nacional, que en el acumulado anual fue del 33,8%, y confirmó que el segmento de las motos fue uno de los grandes motores del mercado automotor en la provincia durante 2025. Durante diciembre se patentaron 1.126 motos en San Juan, más del doble que en noviembre, cuando se habían registrado 547 unidades. En términos porcentuales, el crecimiento mensual fue del 105,9%.

Publicidad

En la comparación interanual, diciembre también dejó números positivos: la suba fue del 42,5% frente a diciembre de 2024, mes en el que se habían patentado 790 motos en la provincia. De esta manera, el último mes del año terminó de consolidar una tendencia alcista que se sostuvo durante gran parte de 2025.

Un escenario alineado con el mercado nacional

El comportamiento local se dio en sintonía con el escenario nacional, ya que durante diciembre de 2025 se patentaron en el país 60.078 motovehículos, lo que significó una suba del 15% respecto de noviembre y un crecimiento interanual del 20% frente a diciembre de 2024.

Publicidad

Con esos números, el mercado nacional de motovehículos cerró el año con 650.325 unidades 0 km patentadas, lo que implicó un crecimiento acumulado del 33,8% respecto del cierre de 2024. Este contexto de recuperación general ayudó a explicar el fuerte desempeño observado también en San Juan.

Motos y autos, en subida

El avance del mercado de motos en la provincia no fue un hecho aislado. Durante 2025, San Juan también mostró una recuperación significativa en el patentamiento de autos 0 km, que cerró el año con 7.147 unidades y una suba interanual del 38,5%.

Publicidad

De esta manera, tanto el segmento de autos como el de motovehículos evolucionaron en la misma dirección, reforzando la idea de una reactivación más amplia del mercado automotor local. En el caso de las motos, el crecimiento fue aún más marcado, consolidándolas como una alternativa cada vez más elegida por los sanjuaninos.

Si bien el informe no desagrega causas específicas por provincia, el fuerte crecimiento del patentamiento de motos suele estar asociado a su menor costo relativo frente a los autos, gastos de mantenimiento más bajos y mayor facilidad de uso como medio de transporte diario.

A nivel nacional, los datos de diciembre mostraron que la gran mayoría de los patentamientos correspondieron a motocicletas tradicionales, con más de 58 mil unidades, muy por encima de otros segmentos como scooters o cuatriciclos.

Con más de 10.400 motos 0 km patentadas y una suba interanual del 64,7%, San Juan cerró 2025 con un balance ampliamente positivo en el mercado de motovehículos. El fuerte crecimiento del último mes terminó de consolidar una tendencia que acompañó la recuperación del mercado automotor en general y dejó un punto de partida sólido para observar la evolución del sector durante 2026.

Dato

64,7% fue el aumento de patentamiento de motos comparado con el 2024.

Top 10 de motos más vendidas

En 2025, el top 10 de las motos más vendidas en el país: