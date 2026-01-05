Vidrieras llenas, carteles de descuento y promociones permanentes conviven con locales sin el movimiento esperado. El verano 2026 encuentra al comercio de indumentaria de San Juan en una paradoja cada vez más visible: los precios están contenidos y las ofertas abundan, pero el consumo sigue sin reaccionar. Comerciantes del sector coinciden en que, pese a sostener valores bajos para no perder clientes, las ventas no logran despegar.

El movimiento comercial mostró señales mixtas en los últimos meses. Alejandro Sánchez, dueño de la tienda Varones, advirtió a DIARIO HUARPE que “las ventas venían repuntando, pero después del 24 de diciembre cayeron bastante”, y remarcó que este descenso fue “más notorio que otros años”. En la misma línea, Luis Cabajal, de Le Bonne, sostuvo que “las ventas estuvieron muy paradas” y que, si bien Navidad generó algo de movimiento, “a fin de año bajaron mucho y no fueron las ventas esperadas”.

Publicidad

Desde una mirada algo más optimista, Sebastián Silva, gerente de Castellanas, señaló que “para Navidad se pudo crecer alrededor de un 15%”, aunque aclaró que ese repunte fue puntual y no logró sostenerse en las semanas posteriores.

Sebastián Silva, gerente de Castellanas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Precios contenidos como regla del verano

En materia de precios, el denominador común es la estabilidad. Sánchez explicó que “los precios están prácticamente frenados desde hace un año” y que hoy “no es posible subirlos”. Silva coincidió al afirmar que “hemos tenido que ser mucho más competitivos y bajar los precios”, calculando una reducción promedio cercana al 20%.

Publicidad

Cabajal, en cambio, remarcó las dificultades del sector al señalar que “en comparación con el año pasado, el costo casi se duplicó”, aunque aclaró que, aun así, los valores al público se mantienen acotados. En los locales, las remeras se consiguen desde $14.000 y $15.000 hasta $35.000; las bermudas y shorts de baño van de $15.000 a $50.000; mientras que en otros comercios las prendas urbanas oscilan entre $25.000 y $40.000 y los artículos más caros alcanzan los $39.000.

Tienda Varones, perteneciente a Alejandro Sánchez. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Promociones permanentes para sostener la demanda

Las promociones se volvieron una herramienta central. “Siempre tenemos promociones porque es una modalidad que nos funciona”, explicó Sánchez, quien detalló ofertas como un short de baño más una remera por $34.999 y dos remeras por $29.000. Silva indicó que en su local se ofrecen “dos remeras de hombre por $20.000 y blusas de dama por $15.000”, además de un 10% de descuento adicional en efectivo. Cabajal agregó que aplican “un 20% de descuento en efectivo cuando se llevan más de dos prendas” y planes de tres y cuatro cuotas sin interés, como forma de acompañar el bolsillo del cliente.

Publicidad

Qué se vende y qué se espera

En cuanto a las preferencias, los tres comerciantes coinciden en que los productos de verano concentran la demanda. “El short de baño va a ser el fuerte de la temporada”, afirmó Sánchez. Silva señaló que “todo lo que es malla y remeras es lo que más se está vendiendo ahora”, mientras que Cabajal indicó que “para las fiestas se buscó mucho camisas de lino y bermudas”.

De cara a los próximos meses, las expectativas son moderadas. “La idea es aguantar y sostener el negocio”, expresó Cabajal. Silva anticipó liquidaciones fuertes para enero, y Sánchez resumió el panorama al señalar que el desafío es mantener precios bajos en un contexto donde el consumo sigue sin recuperarse.

Sebastián Silva, gerente de Castellanas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Plataformas internacionales y su impacto local

La presencia de plataformas como Shein y Temu también aparece en el análisis del sector. Alejandro Sánchez sostuvo que “la gente hoy compara mucho por aplicaciones y eso nos obliga a no subir los precios”.

Sebastián Silva consideró que “no nos ha afectado de manera directa, porque la calidad y la posibilidad de probarse la prenda siguen siendo una ventaja del comercio local”.

Desde otra mirada, Luis Cabajal advirtió que “el impacto más fuerte se ve en los proveedores, porque hoy casi todo es importado y el costo es mucho más alto”, una situación que, según explicó, termina repercutiendo en todo el mercado textil sanjuanino.