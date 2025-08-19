Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: el supuesto verdadero motivo de su separación

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino, tomó un giro inesperado tras revelarse que la ruptura no fue simplemente por desgaste, sino por una supuesta infidelidad sostenida por parte de la actriz. Según contó Ángel de Brito en su programa LAM (América TV), Vázquez descubrió que Accardi mantenía una relación paralela desde hacía varios meses con un actor casado, cuyo nombre no quiso revelar, pero que es muy conocido en el medio.

De Brito aseguró que Vázquez no sólo tenía sospechas desde hace tiempo, sino que finalmente accedió a pruebas contundentes que confirmaron sus temores. “No fue algo casual. Nico comprobó que esa relación ya llevaba un tiempo. Esa es la verdadera razón de la separación”, afirmó el periodista. La revelación fue un duro golpe para el actor, quien venía atravesando una etapa de crisis con Accardi desde hace más de un año.

El supuesto amorío de Gimena Accardi

En redes sociales, volvió a sonar con fuerza el nombre de Andrés Gil, compañero de Accardi en una obra de teatro y actual pareja de Cande Vetrano. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la coincidencia temporal entre su cercanía profesional con la actriz y los rumores de infidelidad generó revuelo. Yanina Latorre, también panelista del ciclo, agregó más tensión al asegurar que el hombre involucrado está casado y tiene hijos. La situación se tornó aún más delicada cuando Pepe Ochoa reveló que la esposa del actor implicado se enteró de todo gracias a un llamado de Vázquez.

La repercusión emocional no fue menor. Fuentes cercanas al actor indicaron que la noticia lo afectó profundamente, tanto en lo anímico como en lo físico. Se supo que sufrió una notable pérdida de peso y hasta debió suspender funciones de teatro por una lesión. En contraste, Accardi habría atravesado este momento con mayor estabilidad, en parte por haber iniciado una nueva relación y también por haber viajado a Europa, alejándose del escándalo.

Paralelamente, se descartó la versión que relacionaba a Nicolás Vázquez con su compañera de teatro, Dai Fernández. Aunque al principio se habló de un posible vínculo romántico, tanto el actor como su entorno negaron rotundamente esa versión. No obstante, Fernández también fue noticia por su reciente separación de Gonzalo Gerber tras siete años juntos. Según comentó Paula Varela en Intrusos, la crisis que ya vivía la pareja se intensificó con los rumores que la involucraban con Vázquez, aunque no se confirmó ninguna relación entre ellos.