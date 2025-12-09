Para muchas personas, la decoración navideña es sinónimo de alegría y celebración familiar. Sin embargo, existe un grupo que experimenta sensaciones opuestas al momento de armar el árbol de Navidad, y especialistas en psicología advierten que esta decisión puede ser una forma consciente de protegerse emocionalmente.

El rechazo a realizar esta tradición puede estar vinculado a sentimientos de estrés, melancolía o carga emocional. Aquellos que atraviesan duelos o ausencias familiares, ya sea por fallecimientos o distancias, suelen sentirse abrumados por los rituales propios de la Navidad.

Además, el final del año suele traer consigo una sobrecarga laboral, gastos elevados y múltiples compromisos sociales, lo que genera un agotamiento significativo. En este contexto, optar por no armar el árbol puede ser un modo de priorizar el descanso y la calma personal.

Por otro lado, la presión social para mostrarse alegres y cumplir con tradiciones puede resultar incómoda para quienes no se identifican con el ambiente festivo. Algunos prefieren celebrar la Navidad de forma más íntima, sencilla o personalizada, sin ajustarse a normas sociales establecidas.

En definitiva, la decisión de no preparar el árbol de Navidad no debe interpretarse como indiferencia hacia las fiestas, sino como un acto legítimo de autocuidado emocional y una manera diferente de enfrentar las festividades.