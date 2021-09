No descartan poner colectivos para trasladar a los jóvenes al festejo del 21 de septiembre

Comenzó septiembre, mes en el que se celebra la Semana de las Juventudes, y en San Juan se siguen sumando ideas para este festejo. Lo último que se estableció fue el lugar donde se llevará a cabo, el Autódromo el Villicum. Al ser un espacio que no se encuentra tan cercano a la Capital, están evaluando la posibilidad de poner colectivos que trasladen a quienes deseen ser parte del evento.

Las actividades comenzarán el 16 de septiembre, día en la que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura harán una introducción sobre la Noche de los Lápices. Después llevarán adelante diversas actividades como el DiseñART, para jóvenes artistas; sorteos; el Somos Música, un concurso online para artistas; freestyle; torneos, capacitaciones y talleres sobre deportes electrónicos; y capacitaciones y master class de diferentes temas destinadas a emprendedores.

Mientras que, el espectáculo final será el 21 de septiembre en el Autódromo Villicum, ya que, según comentó a DIARIO HUARPE el Director de la Juventud, Emiliano Paradiso, “es un lugar que ya generó algunas actividades deportivas y ha salido todo bien. Además es abierto, grande y amplio y se va a poder cumplir el protocolo”, dijo.

Como el autódromo se encuentra a unos 30 minutos en automóvil desde el microcentro sanjuanino y, no son muchos los adolescentes que tienen la posibilidad de movilizarse en ellos, están evaluando poner colectivos para que los trasladen.

Al ser consultado sobre el tema, Paradiso dio a conocer que “se ha pensado, se está trabajando en esta posibilidad, esta fecha es muy significativa, pero va a tener con un contexto particular, entonces si ponemos a disposición colectivos éstos van a tener que estar para los jóvenes acreditados, no para el público general, eso va a ser segmentado”.

Para sumarse a las actividades, tanto las de la semana como al mega evento del 21, será necesario acreditarse y la prioridad van a ser quienes estén vacunados para esa fecha. Si bien, la vacunación a jóvenes actualmente es para aquellos de 12 a 17 años con comorbilidades, Salud anunció este miércoles que la semana próxima comenzará inscripción a la inmunización de jóvenes de 17 años.

“Cuando hablamos de prioridad tenemos que aclarar que no se habla de exclusión, sólo que se va a priorizar a los jóvenes vacunados”, aclaró Paradiso.

Como aún no hay un protocolo, el cual va a realizar el Comité Covid, todavía no determinan la cantidad de participantes que podrán sumarse. No obstante, todas las actividades se van a transmitir vía streaming para que todos puedan disfrutar de los espectáculos desde sus casas.

Algo a tener en cuenta es que desde el área buscan que dentro del predio haya sectores destinados a personas vacunadas contra el coronavirus y otros a quienes no están inmunizados, pero esto todavía no está resuelto. “La intención es que existan esas posibilidades, pero eso lo determinará después el Comité Covid, al igual que la capacidad y los protocolos”, sostuvo el director de la Juventud.

Qué habrá el 21 de septiembre en el megaevento del Villicum

El 21 de septiembre en el autódromo Villicum se hará el cierre de las actividades que se llevarán a cabo durante la semana. Es decir que, se van a definir finalistas de diferentes sectores como el Somos Música, del freestyle, de los juegos electrónicos, entre otros.

También, buscan generar actividades recreativas y cuidadas en las que se cumplan los protocolos establecidos. Hasta el momento no definieron cuáles serán, pero Paradiso adelantó que entre ellas podrían estar el futbol tenis y colocar consolas y computadoras.

Mientras que, la frutilla del postre quieren que sea una banda musical, que tampoco está definida. Están evaluando diversas alternativas, pero no hay nada concreto, ni siquiera el género o estilo musical.

“No descartamos la posibilidad de establecer algún número nacional o internacional. Todavía eso no está definido, son muchas tratativas y tenemos que tener en cuenta los protocolos y el costo que se pueda implementar”, cerró el director de la Juventud.

Vacunación a adolescentes

El martes 3 de agosto comenzó el proceso de vacunación contra el coronavirus a jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. A los inscriptos comenzaron a inmunizarlos con las dosis de la vacuna Moderna, que llegó al país a través de una donación del Gobierno de los Estados Unidos.

La cantidad total de vacuna con las que dispone San Juan para este grupo etario es de 15.540 dosis, todas de primera dosis (la vacuna de Moderna se compone de dos dosis). Los interesados en inmunizarse y que cumplan con los requisitos, pueden anotarse a través de la web oficial del Gobierno local.

Este miércoles 1 de septiembre la ministra de Salud, Alejandra Venerando, informó en conferencia de prensa que comenzarán las inscripciones de jóvenes de 17 años para vacunarse contra el coronavirus. La inmunización será con la vacuna Pfizer que llegará al país en el mes de septiembre, aunque todavía no hay una fecha exacta del ingreso.

Empezarán con los de 17 años, que deberán anotarse a través de la página de Gobierno y esperar su turno para inmunizarse, pero luego seguirán de forma paulatina con las edades hasta llegar hasta los 12 años. Si bien, no definieron el momento exacto en el que se abrirá la inscripción, estiman que será la semana próxima. Para ello no hará falta ninguna autorización por parte de los padres y podrán anotarse directamente los adolescentes.