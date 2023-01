El nudismo para Miguel y Lorena es una vivencia de libertad. Se trata de dos sanjuaninos que junto a un grupo de amigos hace varios años eligieron despojarse de la ropa y de los prejuicios que puede tener esta práctica. Ellos realizan esta actividad, también conocida como naturismo en reuniones sociales que suelen organizar en la casa de algún integrante o en alguna finca con pileta que pueden llegar a alquilar un fin de semana.

“La actividad de nuestras reuniones sociales no tienen nada de otro mundo. Nos podemos juntar a comer, a jugar algún juego con la característica de que todos estamos desnudos y sin prendas de vestir. Se comparte el desnudo social”, explicó a DIARIO HUARPE, Miguel, uno de los fundadores de este grupo que se inició 14 años atrás al asistir a una playa nudista en Córdoba.

Para estas personas que disfrutan del nudismo, despojarse de la ropa es mucho más que eso, es dejar caer prejuicios, tabúes, olvidarse del qué dirán, de si tengo pancita o no. Es aceptarse y entender que el cuerpo es solamente el “envase”, es conectarse con algo mucho más profundo que él afuera. “Mucha gente no lo entiende así y la respeto. Me ha pasado con mi familia que no comparte esto porque creen que la gente que hace esto abusa del libertinaje, pero es todo lo contrario. Hay ciertas reglas que se cumplen y son muy estrictas. El tacto sin consentimiento está prohibido”, describió el hombre de 52 años.

Se trata de sacudir un poco las imposiciones para ser uno mismo, sin etiquetas, sin categoría social ni vergüenza. Así lo definen quienes practican nudismo que, de hecho, se hace en San Juan. Sin embargo, tienen reparos al decir que la sociedad sanjuanina quizás no tenga la madurez suficiente y no esté preparada para estas prácticas, aunque esto a través de las redes sociales se puede ver como algo más normal.

En las reuniones está prohibido usar algún tipo de prenda. Imagen de gentileza.

Ser natural

El naturismo se define como un estilo de vida donde uno busca conectarse con la naturaleza a través del nudismo social, con el fin de implementar el respeto hacia uno mismo, a la otra persona y al medio ambiente. Así lo define la Federación Internacional del Naturismo

Actualmente, no son muchos los espacios de encuentro para quienes eligen andar con la piel al viento y es por eso que esto queda para el ámbito privado. Es así como a través de un grupo de WhatsApp o en Tinder, este grupo de sanjuaninos que se identifica como “Naturismo en San Juan” organiza sus juntadas. Es un grupo que confiesa que a pesar de que sus integrantes ya son alrededor de 20 personas, busca conocer gente que quiera animarse a salir de su zona de confort para practicar un estilo de vida “tan sano” como el nudismo.

“Esto es muy sano para la cabeza y para la parte psíquica porque te libera de muchos traumas o complejos que pueden tener aquellas personas que observan en su cuerpo imperfecciones que por ahí la sociedad te dice que tenés. Con el naturismo aceptas tu cuerpo y lo superas. A mí siempre me gusta bromear con que también ahorras plata porque no estás pensando que podés ponerte para verte mejor, sino todo lo contrario”, afirmó Miguel.

En tanto Lorena, una mamá de 42 años que tiene dos hijos a cargo, uno de ellos un adolescente, comentó la perspectiva femenina del grupo humano que integra, ya que para ella, este es un grupo donde las mujeres se sienten muy cómodas porque no hay tanta observación como la gente cree. “Se consigue una mayor relajación en medio de un grupo nudista que dentro de un grupo ‘textil’. Me gusta recomendar esta actividad para las mujeres que se sienten acomplejadas con su cuerpo por un rollito o por celulitis, porque nosotros no tenemos en cuenta eso, sino la esencia de la persona”, agregó.

Las mujeres encuentran un espacio para sentirse más liberadas. Imagen de gentileza.

Ambos coinciden que el objetivo de darse a conocer es que sean cada vez más los sanjuaninos que pueden descubrir lo “liberador y placentero” que es practicar el nudismo en este tipo de grupos. “Nosotros no tenemos inseguridades, o más bien podemos tenerlas vestidos que estando en una reunión nudista”, amplió Lorena, quien se sumó al grupo entre 3 o 4 años atrás cuando la contactaron gracias a un comentario que había hecho en una reunión social.

“Yo practicaba el nudismo en mi casa desde que era chica, pero cuando me comentaron la idea me encantó. Los chicos me hablaron y me sumé. Por lo general nos organizamos para juntarnos en alguna casa, club, pileta, tratamos de caer la mayoría. Hay días que podemos ser 3, 8, 10 o más personas, todo depende de las actividades que tenga cada uno de nosotros. Le ponemos la mejor onda”, explicó.

Según el testimonio de ambos, en una juntada pueden hablar de cualquier tema, quizás evitan alguna conversación que los pueda llegar a hacer enfrentar, pero por lo general tratan de pasar un buen momento. Al mismo tiempo Miguel señaló que la parte sexual queda reservada para la intimidad de cada pareja. Quizás puede presentar alguna erección por parte de un integrante masculino, pero entienden que es una reacción biológica que puede darse, aunque por lo general no suele pasar.

“Nadie se va a sorprender si se da esto. Si hay personas que dentro de un grupo tienen atracción, se les permite que estén abrazados o de la mano, no más que eso. Ocurre lo mismo en una juntada textil”, exclamó.

Un análisis previo para quienes quieren sumarse

Miguel explicó que junto a los primeros integrantes se conocieron después de haber estado compartiendo un momento en una playa nudista de Córdoba. En algún momento hubo alguna publicación en redes sociales, pero después el contacto fue de boca en boca. Actualmente, uno de los miembros postea en la red social de Tinder y eso ayudó a que se sume gente joven al grupo.

Por lo general quien desea contactarse o sumarse a este grupo los puede contactar a través del 264 576-3718 o en la red social Tinder. “Nosotros vamos a tener una entrevista previa en un lugar público como para tener idea del perfil de la persona que desea sumarse. Ahí por lo general observamos si la persona tiene buenas intenciones, no quiere sumarse por morbo o intentando sacar provecho de esa reunión”, cerró.