El próximo viernes 1 de mayo, desde las 23:59, la ciudad será testigo del regreso de esta celebración tan esperada. La cita tendrá lugar en Molly, ubicado en Avenida Libertador 1438 Oeste, y propone un recorrido musical por los grandes clásicos que acompañaron la adolescencia y juventud de miles de millennials.

La propuesta musical estará a cargo del DJ Matías González, quien revivirá diferentes estilos característicos de la época. El evento contará con dos ambientes diferenciados. Por un lado, una pista dedicada al hip hop, el rock y la música electrónica, con todo aquello que una generación bailó y disfrutó durante los años 90 y 2000, incluyendo bandas y artistas que dejaron una huella imborrable. Por otro lado, en colaboración con Bloom Producciones, se dispondrá de una pista orientada al reggaetón clásico, las cumbias y el cachengue, con los hits que dominaron las pistas de baile durante la década del 2000.

La Fiesta Millennial no solo propone música, sino también una inmersión en el espíritu de una época atravesada por fenómenos culturales únicos. El auge de internet, el MSN, los cybercafés, los CDs grabados, el MP3 y las primeras redes sociales forman parte del imaginario que este evento busca recrear para que los asistentes vuelvan a conectar con aquellos años.

Las entradas anticipadas con promoción ya se encuentran disponibles en distintos puntos de venta. Pueden adquirirse de manera presencial en Merlina Indumentaria, ubicada en la Galería Central, local 13, o a través de la plataforma web Avantii.io. Para conocer más información sobre puntos de venta, novedades y detalles del evento, se recomienda consultar las redes sociales de Raparty Producciones, la productora encargada de la organización.

De esta forma, San Juan se alista para recibir una noche inolvidable donde la música, la memoria y la celebración se darán cita para homenajear al trabajador y, de paso, a toda una generación.