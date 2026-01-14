El Indec puso en marcha una profunda actualización de la metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la principal herramienta para medir la inflación en Argentina, y preparó su entrada en vigencia desde enero de 2026. El cambio responde a la necesidad de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales, reemplazando ponderadores basados en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05 por los de la más reciente ENGHo 2017/18.

Uno de los principales cambios es que los precios de servicios, como vivienda, expensas, transporte y comunicaciones, tendrán mayor incidencia en el nuevo índice, en línea con la evolución del consumo de la población. Esto implica una disminución relativa en el peso de rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, y salud.

La canasta del IPC también ganará una división adicional, pasando de 12 a 13 categorías con la incorporación de “Seguros y servicios financieros”, que hasta ahora formaban parte de “Bienes y servicios varios”. Además, el relevamiento de precios se ampliará de 320.000 a 500.000 registros mensuales, con mayor utilización de dispositivos digitales para la recolección de datos

Según estimaciones privadas, de haberse aplicado esta nueva metodología en los últimos años, la inflación anual habría mostrado niveles levemente superiores a los divulgados con el sistema anterior, lo que podría impactar en contratos, alquileres y ajustes automáticos que toman al IPC como referencia.

El Indec dará a conocer oficialmente la primera medición bajo este nuevo esquema el martes 10 de febrero, y se espera que esta actualización ayude a mejorar la precisión y comparabilidad internacional de las estadísticas de precios.

Este cambio metodológico se suma al debate económico en un contexto donde la inflación argentina registra variaciones considerables, y busca modernizar la forma en que se informa y analiza uno de los indicadores más observados por el Gobierno, analistas y el público en general.