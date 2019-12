O Banco Central fixa limite inferior da taxa de juros da Leliq em 55%

A Diretoria do Banco Central determinou hoje uma nova redução em três pontos percentuais no limite inferior da taxa de juros das Letras de Liquidez (Leliq), de 58% para 55%. Este recorte na taxa de política monetária se acrescenta à de cinco pontos concretizada há uma semana, quando passou de 63% para 58%.



O Banco Central informou que "no marco da atual situação macroeconômica de transição, dada a mudança de contexto que significará a normativa em consideração do Congresso Nacional, a convocatória para um Acordo Social e a procura de um esquema sustentável do endividamento do Governo, a magnitude da taxa de juros de referência se posiciona em um nível inadequado e potencialmente inconsistente com as perspectivas de evolução nominal das variáveis econômicas relevantes".



Com o mesmo critério, a entidade monetária reafirmou -igual que na semana passada- que "a gestão de sustentabilidade da dívida da Administração Nacional em pesos certamente se converterá na definição de uma nova curva de taxas de juros em moeda nacional".



Por último, a entidade comandada Miguel Pesce afirmou "que, sendo que a Leliq é um instrumento financeiro de muito curto prazo (sete dias), está determinado pelos altos níveis de inflação da atual conjuntura".