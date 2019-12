O governo definiu princípios reitores para controlar a dívida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O Ministério da Economia informou hoje as políticas para enfrentar a situação da dívida pública, referindo em comunicado que "para resolver a situação de atual inconsistência macroeconômica são requeridas políticas como parte de um programa integral, aos efeitos de restaurar a sustentabilidade da dívida pública e recuperar um caminho de crescimento constante".







Ao mesmo tempo definiu que "a República Argentina manifesta seu compromisso genuíno de intenção de pagamento" e que "a recuperação econômica constitui uma condição necessária para restaurar a capacidade de pagamento".







O relatório oficial destaca que para "as políticas de dívida pública deverão também sentar as condições para o desenvolvimento do mercado de capitais doméstico".







O Palácio da Fazenda finalmente enfatiza que "em função do presente contexto, a República convida aos portadores de dívida pública iniciar negociações sobre a base da boa fé, aos efeitos de adequar a dívida pública aos objetivos de sua sustentabilidade, respeitando os seguintes princípios”.