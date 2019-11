O Governo enviará ao Congresso um projeto para garantir a autarquia do Indec

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, anunciou que o Governo enviará ao Congresso um projeto de Lei de Estatísticas para garantir a autarquia institucional do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), com um diretor que terá mandato fixo de cinco anos, nomeado por concurso com acordo do Senado, e uma comissão bicameral para monitorar o desempenho do organismo.







Segundo Lacunza, um dos objetivos centrais do projeto é "proporcionar um marco institucional robusto para que possa enfrentar as pressões políticas". Outro objetivo, referiu o funcionário, é a necessidade de "adaptar uma lei de estatísticas bastante antiga, de 51 anos, para melhores práticas internacionais, as quais evoluíram muito nestas últimas cinco décadas".







O projeto de lei procura consolidar o Indec como uma "entidade autárquica, com autonomia funcional, personalidade jurídica e patrimônio próprio, que dependa da Casa Civil"´, e afiançar seu papel de "órgão reitor do Sistema de Estatísticas Públicas", foi informado hoje durante uma rodada de imprensa na qual participaram -além de Lacunza- o diretor geral do Indec, Jorge Todesca e o secretário de Política Econômica, Sebastián Katz.







O Indec foi criado em 1968, a partir da lei número 17.622, que vigora até a atualidade, com algumas alterações. A partir desse momento, o Indec foi considerado "instituto líder na região".