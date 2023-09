Finalmente, los festejos por el Día de las Infancias en el departamento Chimbas culminaron a todo ritmo con el gran show de Piñón Fijo, el payaso más popular, en el parque departamental durante la tarde de este domingo. El festejo se llevó a cabo un día después de lo pactado, ya que el show había sido reprogramado por el viento Zonda que afectó a San Juan el día sábado.

Alrededor de 30.000 personas, grandes y chicos, llegaron hasta el pulmón verde del departamento para vivir los distintos números artísticos que había preparado la Municipalidad de Chimbas como parte de los festejos por el Día de las Infancias. Pese a la presencia constante de las ráfagas del sector sur por parte del viento, eso no impidió que las familias puedan disfrutar de una jornada agradable en el verde césped del parque de Chimbas.

Los Genios cantaron en la previa a los shows infantiles. Imagen DIARIO HUARPE.

Los Genios y Magic Show fueron parte de la previa que pudo disfrutar el público sobre el escenario, mientras los más pequeños esperaban poder bailar al ritmo de todas las canciones infantiles del reconocido artista Piñón Fijo.

En la previa a su show, el payaso más popular tuvo un saludo protocolar con el intendente Fabián Gramajo, quienes recordaron la anterior visita que tuvo el artista cordobés para un festejo similar. El intendente agradeció la buena predisposición de Piñón Fijo, quien decidió quedarse en San Juan un día más de lo previsto, por la suspensión de las actividades durante el día sábado.

Magic Show brilló sobre el escenario previo al show del payaso más popular. Imagen DIARIO HUARPE.

Por su parte, el payaso cordobés bromeó con las condiciones climáticas que tuvo que soportar durante el día sábado. “Me topé con el mejor de los folclores de San Juan, que es respirar el Zonda. No me podía ir sin conocerlo, ya que no puedo tomar vino, porque me dedico a la cuestión infantil. Dije, bueno, voy a consumir un poco de Zonda y me di el gusto, pero fuera de broma, el pueblo de San Juan es muy cálido, nos quedamos por la gente”, afirmó.

Piñón Fijo y Fabián Gramajo charlaron en la previa al show del payaso cordobés. Imagen DIARIO HUARPE.

Tanto grandes como chicos se predispusieron a disfrutar de su show que comenzó con el tema “Piñón Fijo es mi nombre”. Todos se quedaron eclipsados ante el despliegue del payaso sobre el escenario montado en el parque de Chimbas para culminar los festejos por el Día de las Infancias. Además, para coronar su día, los chicos recibieron regalos y participaron del sorteo de distintos premios.