La llegada de los Reyes Magos motivó a Facundo “Peque” Riveros y Lucas “Manzana” Palacios para que cientos de niños puedan tener un juguete ofreciendo lo mejor que saben hacer: tatuar. Los jóvenes artistas de la tinta sobre la piel organizaron una movida solidaria fusionando su trabajo con las ganas de ayudar al otro. La convocatoria “Un tatuaje por un juguete” generó que más de 150 personas y 14 horas de trabajo dejaran una sala de estar llena de donaciones.

Los Reyes Magos este año contaron con dos ayudantes especiales para poder alcanzar la tarea de que ningún niño se quede sin su juguete este viernes. Lo curioso para algunos fue que los jóvenes cambiaron las largas túnicas por “adornos” sobre la piel. Ellos son tatuadores.

Publicidad

La única condición para poder tatuarse era llevar un juguete nuevo con un valor superior a los $1.000. Foto: DIARIO HUARPE

Conocidos en el ambiente, los primero amigos y desde hace ocho meses compañeros de trabajo, tomaron la decisión de pensar en los más pequeños y buscar que para Reyes algunos merenderos de San Juan festejen con los chicos y un juguete.

“Es algo que vengo haciendo desde hace muchos años solo y esta vez se sumó mi compañero. Siempre me gustó ayudar a los que menos tienen y para mí un niño es un ángel y todo lo que pueda hacer por los chicos siempre me va a parecer algo importante”, contó “Peque” Riveros, mientras aún se notaba la cara de cansancio tras 14 horas ininterrumpidas de tatuar, a DIARIO HUARPE.

La gente llevó no solo juguetes, sino también ropa y calzado.Foto: DIARIO HUARPE

El joven tatuador de 26 años explicó que la decisión se tomó en conjunto y con cierta preparación para evitar verse desbordados. “En oportunidades anteriores lancé la campaña dos o tres días antes, esta vez le dije a mi compañero que lo íbamos a anunciar unas horas antes para que no se nos fuera de las manos, pero al final pasó. La cantidad de gente que llegó fue increíble”, detalló.

Los trabajadores manifestaron que el evento estaba pactado para las 9 de la mañana y que al momento de llegar, en la vereda del consorcio donde funciona el estudio, ya había 10 personas esperando junto a sus regalos. “Desde este momento no paramos ni para comer, era tanta la cantidad de gente que se acercó que no comimos nada hasta después de las 4 de la mañana que se fue el último”, afirmó.

Publicidad

El “Peque” relató que a medida que iba llegando la gente, se les entregaba un número para ir llevando un control. “Dimos 150 números, pero pasó más gente por el estudio. Hubo muchos amigos y familia que se acercaron, por lo que calculamos que fueron en total unas 180 personas que se fueron con un tatuaje”, insistió.

Los jóvenes contaron que terminaron cansadisimos, pero felices. Foto: DIARIO HUARPE

Otros sólo llegaron hasta el lugar para colaborar con la causa, pero sin pasar por la tinta. “La gente respondió muy bien, fue una gran movida donde se pudo juntar mucho para llevar a los merenderos, estamos muy felices”, aseguró Riveros.

“Con una ayudita que me des a mí es para poder darles a los niños. Yo saco provecho para ayudarlos. No recibo plata, no recibo publicidad de nadie, es todo para los ellos”, contó “Peque” Riveros.