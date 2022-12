Como promesa o por simple gusto, varios fanáticos en San Juan decidieron llevar en la piel el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras la obtención del título, tatuadores le contaron a DIARIO HUARPE que el modelo más pedido fue el 5 de copas, la carta cábala de la Scaloneta, y algún retrato de Lionel Messi.

“Alrededor de 200 personas me hablaron para realizar algo referido a la selección y al Mundial”, dijo el “Peque” Riveros. Con respecto a los pedidos, manifestó que hubo “de todo un poco”. “Principalmente, solicitaron muchos de tamaño grande”, indicó. Sobre modelos, contó que quieren “el 5 de copas, Messi con la copa, el escudo de la selección, las tres estrellas. Estoy por ponerme a ver qué diseños me pidieron”, finalizó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, Sheikah Tattoo señaló que este lunes abrió la agenda de pedidos y que todavía no responde a la gran cantidad de mensajes que llegaron desde el último domingo. “Tengo unos 15 turnos confirmados y seguimos respondiendo”, aseguró. “Estuve haciendo un 5 de copas. Y este mismo cliente va a hacerse a Messi en toda la espalda también. De hecho me pidió el turno hace un año”, ejemplificó. Además, dio a conocer que están “pidiendo muchos realismos como modelos”.

Nicolás Marinero indicó que “muchísima gente” solicitó tatuajes. “Me llegaron alrededor de 25 consultas. Estamos todos muy manijas con esto”, destacó. En cuanto a los modelos, remarcó que lo llamaron por “realismos de Messi besando la copa, el trofeo solamente, la fecha (18/12/2022), el 5 de copas y la palabra Dios”.

En otras palabras, Seba TatuArte ratificó: “Desde el domingo no me pararon de llegar mensajes sobre promesas. Seguramente he tenido más de 50 y muy probablemente seguirán llamando y pidiendo turnos”, abundó durante su relato, y dijo que, hasta el momento, tiene que hacer 40 pedidos. Con respecto a modelos, expresó que están “Messi con la copa, la bandera con las tres estrellas, el logo de Qatar con los colores de Argentina, corazones con colores albicelestes, la copa sola con la fecha, la firma de Mac Allister, y algunos más”.