Tres personas fueron detenidas y se secuestraron varios envoltorios con cocaína durante un operativo policial realizado en la madrugada en el barrio Trinidad, en el departamento Capital. El procedimiento se llevó a cabo sobre avenida Rioja, entre las calles Estrada y Esquiú, mientras efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un joven que circulaba en una motocicleta 110 y decidieron detenerlo para realizar un control de rutina. Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor llevaba entre sus pertenencias varios envoltorios con cocaína, por lo que fue aprehendido en el lugar.

Mientras los efectivos intentaban concretar el traslado del detenido, dos hombres (que serían familiares del joven) se acercaron al lugar e intentaron interferir en el procedimiento con el objetivo de evitar la detención. Ante esa situación, los policías también procedieron a arrestarlos.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División GAM 4 de la Policía de San Juan, que además realizó el secuestro de la sustancia. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen de la droga incautada.