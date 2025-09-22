El gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó este lunes un acto en Media Agua que combinó la entrega de notebooks a docentes con la inauguración de un edificio escolar en Cochagual, departamento Sarmiento.

En la Escuela Ingeniero Félix Aguilar se distribuyeron 376 computadoras destinadas a docentes de primero a sexto grado de gestión estatal y privada. Del total, 178 equipos correspondieron a 25 de Mayo y 198 a Sarmiento. La iniciativa forma parte del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”, que busca fortalecer el acceso a la tecnología y apoyar la labor docente con equipamiento y formación digital.

Publicidad

La adquisición de los equipos se concretó a través de la colaboración con Unops, lo que permitió garantizar transparencia en el proceso. Además, la provincia planifica la compra de 25.000 netbooks para estudiantes de primaria y avanza con la implementación del Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa (Eduge).

Posteriormente, Orrego inauguró la Escuela Paulo VI en Cochagual. El edificio, reconstruido tras los daños sufridos por el último terremoto, cuenta con seis aulas, sala de informática, comedor, SUM, biblioteca, talleres y espacios inclusivos. Durante la construcción, las clases se dictaron en aulas móviles para asegurar la continuidad pedagógica.

Publicidad

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca reforzar el sistema educativo en Sarmiento y 25 de Mayo, combinando infraestructura moderna con herramientas tecnológicas que acompañen la enseñanza en todos sus niveles.