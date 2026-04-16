En el marco del Día del Emprendimiento que se celebra este jueves 16 de abril, un gin sanjuanino que está entre los cinco mejores del mundo es el orgullo de una familia que transformó un hobby en un fenómeno internacional. Padre e hijo, Raúl y Francisco García respectivamente, lograron posicionar su producto en Londres, el epicentro de la industria, con premios que lo ubican en la élite global del gin.

El origen de esta historia se remonta a un pasatiempo casero que creció más de lo imaginado. “Nació a partir de un hobby de elaboración de licores y gin, lo cual en el 2023 mandamos una muestra a Londres, a un concurso que es el más importante a nivel mundial, donde se presentan más de mil marcas y, bueno, sorpresa, nuestro gin floral salió mejor London Dry y medalla de oro, o sea, dos medallas de oro”, relató Raúl a DIARIO HUARPE. El reconocimiento no quedó ahí: “Eso fue en el 2024 y en el 2025 repitió nuevamente el mismo premio en otra categoría, categoría contemporánea, y quedó seleccionado entre los cinco mejores del mundo”.

A partir de ese hito, el proyecto tomó impulso y se consolidó con nuevas variedades. “Para nosotros fue toda una sorpresa el premio y, a raíz de eso, comenzamos con mi familia a elaborarlo e hicimos distintas variedades, cinco en total, lo cual, bueno, los cinco están premiados tanto internacionalmente como nacionalmente y hemos obtenido entre el 2024 y el 2025, 27 medallas”, explicó. El crecimiento fue sostenido y acompañado por el reconocimiento tanto fuera como dentro del país.

El vínculo entre padre e hijo es otro de los pilares del emprendimiento. “La verdad que es un orgullo y un acompañamiento de primera porque realmente trabajar con un hijo y que él aprenda las técnicas de destilación, porque lleva su tiempo aprenderlas, y está tan entusiasmado, lo cual estamos felices de la elaboración y de la comercialización”, sostuvo García sobre el proceso compartido.

Gin sabor menta. Foto: DIARIO HUARPE.

Competir con grandes marcas

En un mercado dominado por grandes industrias, la estrategia fue clara: apostar a la calidad. “Contra las grandes industrias de gin la verdad que no podés competir, pero el área artesanal compite con la calidad del producto. Trabajamos con botánicos en su mayoría importados, con un alcohol y un enebro de primera, lo cual hace que obtengas un producto de primera calidad”, detalló. Y agregó: “Todas las esencias o principios activos son totalmente naturales, lo cual te da una ventaja en cuanto al sabor”.

El contexto económico también impacta en el proceso. “Se ha podido obtener botellas de mejor calidad, lo cual ha hecho que se incremente el costo. El corcho que hemos incorporado también es de mayor calidad, y las etiquetas tienen un costo superior, lo cual hace que el conjunto tenga un costo elevado”, explicó sobre la estructura de producción.

El emprendimiento ganó medallas a lo largo de los años. Foto: DIARIO HUARPE.

Nueva imagen y expansión

El hijo, Francisco, se sumó recientemente con una mirada renovadora. “Vivía afuera, me incorporé desde octubre del año pasado y sentía que a la imagen le faltaba una vueltita más para acompañar la calidad del producto. Tomamos la decisión de avanzar con eso y la largamos la semana pasada, con bastante aceptación”, contó. Sobre la propuesta, detalló: “El floral es el más premiado, después tenemos Negroni, añejado en roble, London Dry cítrico, menta, vodka y el London Dry clásico”.

La comercialización presenta altibajos según la temporada. “Varía mucho, los meses más fuertes son desde agosto hasta marzo y después se pone más lento. Ahora la situación del país está bastante tranquila, pero vamos a empezar con degustaciones en la destilería y vamos a publicar todo en redes”, explicó Francisco. Además, remarcó que no hay un número fijo de ventas mensuales por la variabilidad del mercado.

Gin sabor cítrico. Foto: DIARIO HUARPE.

Un desafío cultural

Finalmente, ambos destacaron el desafío de instalar nuevos hábitos en el consumo local. “El sanjuanino es bastante tradicional, toma mucho vino y fernet, pero de a poco está cambiando. Hay muchas cosas interesantes pasando en San Juan que por ahí les falta difusión”, señalaron. Y cerraron con una invitación: “De a poquito metiéndole y calculo que si nos siguen por las redes se van a ir enterando de todo lo que hacemos”.