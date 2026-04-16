El intendente de Ullum, David Domínguez, trazó un diagnóstico sobre el impacto de la mina Hualilán en el departamento y resumió la situación con datos concretos y definiciones directas: “Desde 2018 han empleado a unos 45 ulluneros” y “no hemos recibido nunca regalías”, señaló, al tiempo que remarcó que “la minería todavía no la vemos”.

El jefe comunal puso cifras sobre la mesa para dimensionar el alcance actual del proyecto. Según explicó en el Café de la Política, programa que sale por HUARPE TV de lunes a viernes, el nivel de empleo generado por la actividad minera resulta bajo en relación con la demanda laboral del departamento. “Cuando no tenemos otro ingreso, es muy poco”, afirmó, en referencia a la limitada inserción laboral que, hasta ahora, generó Hualilán.

En ese sentido, Domínguez contextualizó el escenario social de Ullum, donde la mayoría de la población depende de trabajos informales. “Tenemos más del 80% de nuestra gente que es changarina. Por eso el impacto que se espera de la minería es muy alto”, sostuvo, dejando en claro la expectativa que existe en torno al desarrollo del sector.

Sin embargo, el intendente advirtió que el proyecto atraviesa una etapa inicial que condiciona sus efectos en el corto plazo. “Es un arranque lento. No se está construyendo campamento ni planta de tratamiento”, explicó. Además, señaló que decisiones operativas, como el alquiler de la planta de Casposo en el departamento Calingasta, generaron demoras en la puesta en marcha plena del emprendimiento.

“Va a pasar tres o cuatro años con un movimiento muy lento”, anticipó Domínguez, quien también cuestionó la sobredimensión de algunos anuncios vinculados a la minería. “Entiendo la necesidad de hacer de cada anuncio algo faraónico, pero la realidad es otra”, afirmó.

Otro de los puntos que marcó el intendente es la ausencia de ingresos por regalías. “El ingreso más importante sigue siendo la coparticipación. No hemos recibido nunca un aporte de regalías”, insistió, evidenciando que, hasta el momento, la actividad no se tradujo en recursos concretos para el municipio.

Pese a este panorama, Domínguez aclaró que las expectativas continúan vigentes. “Son todas expectativas y ojalá que así pase. Tenemos la esperanza de que en los próximos meses podamos empezar a recibir regalías y entender cómo será ese esquema”, expresó.

En cuanto al vínculo con la empresa, indicó que no han realizado reclamos formales y que, por ahora, las acciones se limitan a la responsabilidad social empresarial. No obstante, advirtió que existe poca información sobre el alcance de esas inversiones. “Sabemos que están haciendo algo, pero desconocemos los montos y las contrataciones”, señaló.

Así, desde Ullum se plantea una mirada realista sobre la minería: con expectativas altas a futuro, pero con un impacto aún incipiente en el presente. En ese equilibrio, el desafío será que los anuncios comiencen a traducirse en empleo y recursos concretos para la comunidad.

Textuales

David Domínguez / Intendente de Ullum