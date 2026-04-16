En el marco de la Sesión Paritaria N° 11, el Gobierno Provincial y los representantes gremiales de UDAP, UDA y AMET formalizaron un acuerdo que brinda previsibilidad salarial y laboral hasta mitad de año. La firma del acta, realizada este 15 de abril, garantiza una mejora progresiva en los ingresos de los educadores sanjuaninos y resuelve reclamos históricos del sector.

El impacto en el salario: Nuevos mínimos garantizados

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la determinación del Salario Docente Provincial Neto para el cargo testigo de jornada simple (incluyendo el concepto "Nueva Conectividad San Juan"):

Abril: Se garantiza un piso de $831.989.

Mayo: El neto garantizado asciende a $851.943.

Junio: El sueldo mínimo llegará a los $876.332.

Este incremento se apoya en la actualización del valor índice, que fue fijado en 901,6123 para abril, con subas proyectadas del 2% en mayo y un 3% adicional en junio.

Blanqueo y fortalecimiento del básico

El acuerdo ratifica la transformación de la suma de $100.000 (Código A56) en remunerativa a partir de este mes, trasladándose a todos los cargos del nomenclador. Además, en mayo se sumarán 4 puntos adicionales al código A01 (sueldo básico).

Para el personal con funciones en zonas alejadas, se logró un incremento en la bonificación por Radio, que para los niveles 4 al 7 pasará al 95%-155% en abril, completando el esquema del 100%-160% en octubre. Según el acta, esto resuelve de forma definitiva reclamos planteados por los sindicatos desde el año 2022.

Garantía frente a la inflación

Para asegurar que los haberes no pierdan contra el costo de vida, las partes acordaron implementar en junio una cláusula gatillo sujeta a la evolución de la economía y la situación fiscal. Asimismo, se fijó una fecha de revisión salarial para el 30 de junio a las 15:00 horas, donde se evaluará el diferencial entre el IPC acumulado del semestre y los aumentos aplicados, suma que se integrará a la pauta de julio.