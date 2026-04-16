San Juan avanza en el diseño de un plan clave para transformar su matriz vitivinícola. Luego del diagnóstico presentado a fines de 2025 por el Ministerio de Producción, el Gobierno provincial prepara el lanzamiento de líneas de crédito destinadas a productores para impulsar una reconversión integral que abarcaría aspectos varietales, hídricos y energéticos. Según pudo confirmar DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, el programa, que se anunciaría más temprano que tarde por la gestión orreguista de Gobierno, tendrá como objetivo intervenir unas 11.800 hectáreas de cultivo de vid en distintas etapas.

La iniciativa apunta a modificar el perfil productivo de la provincia, orientando parte de la producción hacia segmentos con mayor demanda y proyección internacional, como el mosto y la pasa de uva, sin dejar de lado la vitivinicultura tradicional. El eje es claro: mejorar la competitividad en un contexto donde el consumo de vino muestra cambios estructurales tanto a nivel local como global.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, en diálogo con DIARIO HUARPE dijo que, “nos enfocamos en la vitivinicultura porque es la actividad de mayor superficie cultivada. Va a salir de un consenso varietal”, explicó, marcando que este programa no será un imposición del Estado hacia los productores, sino ofrecer una evolución viticola. Cada productor podrá definir cómo adaptarse, ya sea a través de injertos, cambio de variedades o mejoras tecnológicas. El objetivo es “mudar” parte de la producción hacia productos con mayor salida comercial y mejores precios relativos.

El plan se enmarca en un diagnóstico más amplio que evaluó la evolución del sector en los últimos 20 años, considerando variables como consumo, precios y mercados. “Estamos hablando de productos que vienen desde hace tiempo con precios marginales y hoy replantearse una inversión, que entendemos que cuesta animarse por la situación general, sabemos que es esencial y crucial”, sostuvo Moreno.

Agua y energía, ejes de la transformación

Uno de los puntos centrales del programa es la eficiencia en el uso del agua, en una provincia atravesada por la crisis hídrica. Actualmente, el sistema productivo presenta una fuerte dependencia del riego tradicional: de las 39.683,98 hectáreas cultivadas con vid, el 78% se riega a manto y solo el 22% cuenta con sistemas tecnificados.

En ese contexto, la línea de créditos buscará incentivar la modernización del riego, promoviendo sistemas más eficientes que permitan optimizar el recurso hídrico y sostener la producción en el tiempo.

A esto se sumaría el componente energético. El plan incluiría financiamiento para la incorporación de energías renovables, principalmente solar, con el objetivo de reducir costos y mejorar la sustentabilidad del sistema productivo. La idea oficial es avanzar de manera simultánea sobre estos tres ejes: variedad, agua y energía.

Un cambio de modelo productivo

La iniciativa responde a una transformación más profunda que atraviesa a la viticultura. El cambio en los hábitos de consumo y la caída en la demanda de vino tradicional obligan a repensar el modelo. En ese escenario, San Juan busca diversificar su producción y consolidar otros segmentos donde ya tiene presencia exportadora.

Sin descuidar la uva de mesa y, sobretodo vinos de gran calidad como los que salen de San Juan, el mosto y la pasa aparecen como alternativas estratégicas, no solo por su inserción en mercados internacionales, sino también por su capacidad de absorber volumen y aliviar la presión sobre el mercado interno, un factor clave en la formación de precios.

Al respecto de esto, el ministro Gustavo Fernández explicó que las exportaciones en San Juan vienen en alza, encabezadas por la minería, pero con la industria viticola en aumento: “Si bien la minería es el motor principal, el sector agroindustrial también ha tenido una participación destacada, recuperando en 2025 el segundo lugar como sector exportador de la provincia. Dentro de este rubro, la vitivinicultura ha recobrado su importancia histórica después del oro, impulsada principalmente por la exportación de pasa y mosto”.

Desde el Gobierno remarcan que el proceso será gradual y por etapas, evitando impactos bruscos en el sector. La implementación dependerá de la adhesión de los productores y del diseño final de las herramientas financieras, que aún se encuentran en etapa de definición.

Ajustes finos

Gobierno aún trabaja en los detalles del programa, especialmente en lo referido a montos, condiciones y alcance de las líneas de crédito. Una vez definidos esos aspectos, se realizará el anuncio oficial.

La expectativa es que el lanzamiento se concrete en el corto plazo. La señal es clara: frente a un escenario desafiante, la provincia apuesta a reconvertir su viticultura para sostener su ADN productivo, pero adaptado a las nuevas reglas del mercado.