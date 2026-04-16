El avance de los sitios de apuestas ilegales y su impacto en menores de edad ha puesto en alerta a las autoridades de San Juan. Por esta razón, la Caja de Acción Social (CAS), junto al Ministerio de Educación y la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos (dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano), iniciaron en 2025 la creación de una guía integral destinada a padres y docentes. Tras meses de trabajo, estiman que en mayo el material ya estará disponible para abordar la problemática de la ludopatía infantil y adolescente.

Así lo confirmó Juan Pablo Medina, presidente de la CAS, a DIARIO HUARPE y explicó que se encuentran coordinando los últimos detalles con ambas instituciones. "Estamos terminando el trabajo con Educación y con el área de Consumos Problemáticos. Estimamos que estará listo en unas semanas para lanzarlo oficialmente durante el mes de mayo", señaló el funcionario.

"Tendremos una herramienta clave para padres y docentes que permitirá generar la red de contención definitiva. El objetivo es evitar que los niños y adolescentes, que son el futuro de la provincia, caigan en el juego patológico", detalló Medina.

Según explicó el funcionario, la guía fue diseñada como un recurso didáctico y visual que permitirá identificar signos de riesgo y establecer protocolos de actuación. "Queremos mostrar cuál es el problema, cuáles son las señales de alerta y cómo se debe actuar ante una detección, para que todos estemos listos para dar respuesta", señaló. Además, destacó que el foco principal es que los jóvenes se concentren en su desarrollo sano y no en actividades exclusivas para adultos.

El material incluirá números de teléfono, direcciones y contactos de organismos o asociaciones donde las familias pueden buscar asesoramiento, contención y tratamiento, tanto en el ámbito estatal como privado.

El impacto en las estadísticas

Respecto a los casos de ludopatía infantil en San Juan, el titular de la CAS indicó que, por el momento, no se ha notado un incremento significativo en las consultas. Sin embargo, advirtió que la disponibilidad de la guía podría generar un aumento en las estadísticas.

"Cuando los padres y docentes tomen conocimiento de las señales, es probable que adviertan casos que antes pasaban desapercibidos. Ese aumento inicial sería un reflejo de que la herramienta funciona. Nuestra intención es generar una red de contención preparada para dar respuesta a esos, y creemos que lo hemos logrado a nivel de profesionales de la salud", indicó Medina.

Cientos de sitios bloqueados y una lucha "desigual"

El titular de la Caja de Acción Social reveló que se han detectado cientos de sitios clandestinos en San Juan, pero reconoció la dificultad de erradicarlos por completo: “Es una lucha desigual; les cambian una letra o un punto al dominio e inmediatamente vuelven a funcionar”.

Actualmente, la CAS canaliza las denuncias a través de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) para solicitar bloqueos a Meta (Facebook e Instagram) y al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

La ley de regulación entra en su etapa final

Para fortalecer esta pelea, CAS aguarda la reglamentación definitiva de la ley que regulará los juegos en línea. Según Medina, el proyecto ya se encuentra en la Secretaría General de la Gobernación para la elaboración del decreto que deberá llevar la firma del gobernador.

"Necesitamos la ley porque con ese marco legal podríamos apoyarnos directamente en la justicia, específicamente en el Ministerio Público Fiscal, y generar convenios con el Ministerio de Seguridad", afirmó Medina.

La sanción de esta normativa permitirá pasar de los simples bloqueos administrativos a una persecución judicial más eficaz contra los administradores de sitios ilegales. "Estamos en ese proceso de construcción de lucha. Hemos preparado al Estado provincial para dar una respuesta eficaz ante esta problemática moderna", concluyó el presidente de la CAS.