En un contexto de fuerte ajuste y caída de ingresos para los municipios, el intendente de Ullum, David Domínguez, lanzó una crítica directa a la falta de acompañamiento hacia las comunas y puso el foco en lo que considera una situación desigual: según planteó, los municipios con cuentas ordenadas terminan siendo los más perjudicados. “Creo que a veces se termina castigando a los que hacemos las cosas bien”, afirmó el jefe comunal en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV de lunes a viernes.

Domínguez remarcó que su planteo es personal y evitó hablar en nombre del resto de los intendentes, aunque dejó entrever que se trata de una problemática más amplia. “Esto lo siento yo en lo particular, no hablo por otros intendentes, pero es lo que percibo en la gestión diaria”, aclaró.

En ese sentido, el intendente defendió el manejo financiero de su municipio y lo utilizó como argumento central de su reclamo. Según detalló, Ullum mantiene un equilibrio fiscal sostenido, con niveles mínimos de endeudamiento. “Mi deuda flotante a diciembre del año pasado fue menor al 0,01%. Lo único que debíamos era combustible cargado días antes”, explicó.

Además, aseguró que el municipio mantiene al día a sus proveedores y que ha acompañado los acuerdos salariales impulsados a nivel provincial. Sin embargo, advirtió que ese orden administrativo no se traduce en mayores beneficios o respaldo.

“Tenemos todo en regla, hacemos las cosas bien, pero igual terminamos cargando la mochila nosotros”, insistió, en referencia a las exigencias que enfrentan los municipios sin una contraparte clara en términos de asistencia.

El planteo también incluyó una mirada sobre el impacto social de la crisis en el departamento. Domínguez señaló que, más allá de la gestión administrativa, los reclamos de los vecinos apuntan a problemas estructurales que exceden al municipio.

“La gente me dice que no tiene buena salud, que el agua no es la mejor o que falta trabajo. Son demandas reales, pero muchas veces no dependen directamente del municipio”, sostuvo, marcando los límites de la gestión local frente a un escenario económico complejo.

Lejos de plantear una confrontación abierta, el intendente buscó encuadrar su crítica en la necesidad de mejorar la articulación entre niveles de gobierno. “No es una queja por la queja misma. Lo que digo es que podemos trabajar mejor”, afirmó.

Sus declaraciones se dan en un momento donde varios jefes comunales vienen advirtiendo sobre la caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda social. En ese marco, el planteo de Domínguez introduce un matiz: el de los municipios que, aun con cuentas ordenadas, sienten que no reciben un reconocimiento proporcional en la distribución de apoyos.

Así, el intendente de Ullum puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre el criterio de asignación de recursos en tiempos de crisis, en un escenario donde la tensión entre orden fiscal y necesidades sociales aparece cada vez más marcada.

Textuales

David Domínguez / Intendente de Ullum