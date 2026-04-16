Para este jueves 16 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcada por la estabilidad climática en San Juan. Durante el día la mínima será de 14ºC mientras que la máxima llegará a los 25ºC.

Durante las primeras horas de la madrugada, se espera una temperatura mínima de 14°C con un cielo ligeramente nublado. En este periodo inicial, el viento será prácticamente imperceptible, con velocidades que no superarán los 2 kilómetros por hora desde el sector suroeste. Esta calma ambiental se mantendrá durante el transcurso de la mañana, donde el termómetro subirá hasta alcanzar los 19°C, manteniendo la misma tónica de nubosidad escasa y brisas leves.

El cambio más significativo se dará en horas de la tarde, momento en el que se registrará la temperatura máxima de 25°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el viento rotará hacia el sector noroeste, incrementando su intensidad hasta alcanzar rangos de entre 13 y 22 kilómetros por hora. A pesar de este leve aumento en la velocidad del aire, no se prevén ráfagas que puedan generar inconvenientes o levantamiento de polvo, manteniendo el ambiente agradable para los sanjuaninos.

Finalmente, el día cerrará con una noche templada, situándose la temperatura en torno a los 23°C. El cielo continuará con nubosidad parcial y el viento volverá a cambiar de dirección para soplar desde el sur, manteniendo la intensidad moderada que se percibirá desde la tarde.

En resumen, se espera un jueves con una amplitud térmica moderada, ideal para quienes transiten la ciudad, ya que el riesgo de lluvias se mantendrá nulo durante las 24 horas.