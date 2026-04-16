River Plate venció 1-0 a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El inicio del encuentro mostró a un equipo venezolano con presión alta y búsqueda de errores en la salida del conjunto local. Con el correr de los minutos, River logró acomodarse en el desarrollo del juego y comenzó a manejar la posesión, aunque sin profundidad en los últimos metros durante el primer tramo.

La primera parte terminó sin goles, con una chance clara para el local en los pies de Juan Fernando Quintero, quien quedó mano a mano pero fue contenido por el arquero Lucas Bruera.

En el segundo tiempo, River realizó variantes y buscó mayor presencia ofensiva. A los 50 minutos, Juan Fernando Quintero debió salir por una molestia física, mientras que Fausto Vera también abandonó el campo de juego por lesión.

El único gol del partido llegó a los 65 minutos. Tras una jugada colectiva iniciada por Kendry Páez, Sebastián Driussi definió con un remate desde afuera del área para marcar el 1-0.

Carabobo intentó reaccionar en el tramo final, pero River tuvo las chances más claras para ampliar la ventaja. Galván estrelló un remate en el travesaño a los 72 minutos y Bruera evitó el segundo tanto en una acción posterior.

En el cierre, el equipo argentino sostuvo la ventaja en el marcador y aseguró los tres puntos como local.