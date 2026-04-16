El compromiso por la preservación del patrimonio natural de San Juan suma un nuevo capítulo fundamental para la recuperación de sus paisajes más emblemáticos. En diálogo con DIARIO HUARPE, el subsecretario de Turismo de la provincia, Juan Castañares, confirmó que el Gobierno se encuentra actualmente evaluando la continuidad de las tareas de limpieza de grafitis en el Parque Quebrada de Zonda. Esta iniciativa busca retomar el camino iniciado el año pasado, cuando una movilización sin precedentes de voluntarios y organismos oficiales comenzó a borrar décadas de vandalismo sobre las rocas de la zona.

Un trabajo conjunto con resultados a la vista

Según detalló el funcionario, el objetivo es profundizar la labor que se viene realizando a través de la dirección del parque, la cual depende del Ministerio de Turismo, en un esquema de vinculación estrecha con distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la preservación ambiental. Castañares destacó que el trabajo previo fue sumamente efectivo, al punto de que actualmente prácticamente no quedan grafitis visibles en las zonas intervenidas, salvo algunos pocos situados en sectores de gran dificultad por su altura.

“Se va a seguir haciendo ese trabajo correspondiente para generar conciencia, sobre todo, y para que la gente pueda cuidar nuestro patrimonio, la montaña y la Quebrada de Zonda”, expresó el subsecretario. En este sentido, se espera que en el corto plazo se retome el diálogo entre el director del parque y las ONGs que participaron originalmente para coordinar los esfuerzos necesarios y, si es pertinente, ejecutar una nueva fase de limpieza profunda.

El antecedente de “Naturaleza sin Tinta”

Para comprender la magnitud de lo proyectado, es necesario remontarse a octubre de 2025, cuando se puso en marcha la primera etapa de la campaña denominada “Naturaleza sin Tinta”. En aquel operativo, que duró apenas tres días de intenso trabajo manual y técnico, se logró restaurar casi tres kilómetros de formaciones geológicas en el sector oeste del parque.

Aquella intervención inicial se concentró en el tramo comprendido entre el Jardín de los Poetas y los Jardines de la Hostería, bordeando la Ruta Provincial Nº 12, un área de alta afluencia para turistas, ciclistas y senderistas. El proyecto original fue concebido como una "reparación histórica" para eliminar manchas de aerosol que, en algunos casos, llevaban más de 40 años dañando el paisaje.

Hacia las etapas finales del proyecto

Aunque la actividad de octubre pasado fue un éxito rotundo, representó solamente el primer paso de un plan mucho más ambicioso. De acuerdo a lo estipulado originalmente, el proyecto contempla un total de cuatro etapas de intervención. Tras haber completado la primera fase de limpieza visual y restauración técnica, la planificación contempla avanzar hacia sectores críticos como los Siete Caminos y las imponentes paredes colgantes situadas frente al autódromo El Zonda.

La técnica utilizada para estas tareas no es menor: se emplea un arenado controlado desarrollado por especialistas de la Fundación Pro Montañade Mendoza. Este método utiliza una proyección de agua con arena sobre la roca, aplicando previamente un gel especial que facilita la remoción de la pintura sin erosionar la superficie geológica original, lo que garantiza una solución definitiva para el daño estético y ambiental.

Convocatoria a otros departamentos y conciencia social

Uno de los puntos más destacados por Castañares fue la intención de federalizar este modelo de gestión patrimonial. El subsecretario manifestó que el Gobierno provincial está abierto a recibir propuestas y proyectos de otros departamentos que deseen replicar esta iniciativa en sus propias áreas naturales protegidas.

El objetivo de fondo, más allá de la limpieza física, es la educación ambiental. Como bien señalaron los impulsores del proyecto original, cada grafiti sobre una roca de millones de años es una herida permanente en el patrimonio que nos trasciende a todos.

Con la evaluación de estas nuevas etapas, San Juan busca consolidar un modelo donde la voluntad política, el rigor científico de las ONGs y el compromiso de los voluntarios se unan para devolverle a la naturaleza su identidad original, libre de tintas y cargada de respeto