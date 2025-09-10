La familia Beilicki, residente en Middlesbrough, Reino Unido, sufrió una desgarradora doble pérdida el 21 de agosto, cuando Norman White, de 61 años, murió súbitamente durante el funeral de su hijo David Beilicki en la capilla St Bede’s del crematorio de Teesside. El hecho, revelado recientemente, causó una profunda conmoción entre los asistentes.

David, de 41 años, había fallecido tras una prolongada batalla contra las adicciones y fue encontrado sin vida en el sofá de un familiar. Su muerte coincidió con el décimo aniversario del funeral de sus hermanos gemelos, Karson y Deacon, quienes nacieron sin vida, lo que añadió aún más dolor a la familia.

Publicidad

Chantelle Beilicki, hermana de David e hija de Norman, describió lo sucedido como una situación que “solo se podría imaginar en una película”. En sus palabras, “Ha sido tan traumático, nunca pensarías que algo así podría suceder, no se puede escribir”. Chantelle, que vivía junto a David y su familia en Park End, Middlesbrough, recordó que, al ingresar a la capilla, notó la ausencia de su padre y luego le informaron que Norman había colapsado fuera del recinto.

El personal del crematorio evacuó la capilla y solicitó ayuda médica inmediata. Norman fue trasladado en ambulancia al hospital, acompañado por su hermana, mientras el resto de la familia continuaba con el funeral. Pocas horas después, se confirmó la muerte de Norman, quien era padre de siete hijos, sumiendo a sus allegados en un estado de desconcierto y tristeza profunda.

Publicidad

Sobre la causa de la muerte de Norman, la familia afirmó que no tenía antecedentes cardíacos. Chantelle expresó su convicción de que su padre murió “de un corazón roto”, atribuyendo su fallecimiento al peso emocional de presenciar una reunión familiar en circunstancias tan dolorosas. “Creo que verlo todo junto fue demasiado para él”, señaló.

David Beilicki era muy querido y deja dos hijos: Ethan, ya adulto, y Jaxon, de nueve años. Chantelle comentó que “mis hijos están devastados. El lugar ya no es el mismo sin él”, refiriéndose a la ausencia de David. También destacó la pasión de Norman por el boxeo y su dedicación a entrenar a otros, describiéndolo como un hombre reservado pero muy respetado en la comunidad.

Publicidad

Durante la emergencia, el equipo de Rose Funerals brindó un apoyo fundamental a la familia. Chantelle reconoció públicamente su labor, diciendo que “fueron fantásticos durante todo el evento traumático. Nuestra familia no habría podido superar ese día sin ellos. Fueron pacientes, comprensivos y compartieron cada emoción con nosotros, mientras intentaban salvar a mi padre, a pesar de estar también afectados”.

Actualmente, la investigación sobre la muerte de David continúa abierta, sin que se haya determinado aún la causa definitiva, según las fuentes locales. La familia recuerda a Norman como una persona generosa y muy querida, cuyo legado permanece vivo en la comunidad y en sus seres queridos.