Calendario de pagos Anses: prestaciones que cobran en la semana del 20 de octubre
POR REDACCIÓN
Durante la semana del lunes 20 al viernes 24 de octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la entrega de sus prestaciones sociales correspondientes a este mes. En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones cuentan con un aumento del 1,8% conforme a la fórmula de movilidad vigente.
Además, el Gobierno Nacional confirmó que las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo recibirán un bono adicional de hasta 70 mil pesos, reforzando el apoyo a los sectores más vulnerables.
Fechas de pago según prestación y terminación de DNI
- Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos o inferiores: DNI terminados en 8 cobran el 20 de octubre y los terminados en 9 el 21 de octubre.
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1 reciben el pago el 22, terminados en 2 y 3 el 23, y terminados en 4 y 5 el 24 de octubre.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8 cobran el 20 y en 9 el 21 de octubre.
- Asignación por Embarazo: Los pagos se distribuyen así: DNI terminados en 6 el 20, en 7 el 21, en 8 el 22 y en 9 el 23 de octubre.
- Prestación por Desempleo: Los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 cobran el 21, en 2 y 3 el 22, en 4 y 5 el 23, y en 6 y 7 el 24 de octubre.
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): El pago está vigente para todas las terminaciones de DNI desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: También para todas las terminaciones, el pago se extiende del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Este calendario es fundamental para que los beneficiarios puedan organizarse y acceder a sus prestaciones en tiempo y forma, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca garantizar el fortalecimiento de los ingresos más bajos con el bono anunciado.