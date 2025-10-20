Durante la semana del lunes 20 al viernes 24 de octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la entrega de sus prestaciones sociales correspondientes a este mes. En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones cuentan con un aumento del 1,8% conforme a la fórmula de movilidad vigente.

Además, el Gobierno Nacional confirmó que las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo recibirán un bono adicional de hasta 70 mil pesos, reforzando el apoyo a los sectores más vulnerables.

Fechas de pago según prestación y terminación de DNI

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos o inferiores: DNI terminados en 8 cobran el 20 de octubre y los terminados en 9 el 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1 reciben el pago el 22, terminados en 2 y 3 el 23, y terminados en 4 y 5 el 24 de octubre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8 cobran el 20 y en 9 el 21 de octubre.

Asignación por Embarazo: Los pagos se distribuyen así: DNI terminados en 6 el 20, en 7 el 21, en 8 el 22 y en 9 el 23 de octubre.

Prestación por Desempleo: Los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 cobran el 21, en 2 y 3 el 22, en 4 y 5 el 23, y en 6 y 7 el 24 de octubre.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): El pago está vigente para todas las terminaciones de DNI desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: También para todas las terminaciones, el pago se extiende del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Este calendario es fundamental para que los beneficiarios puedan organizarse y acceder a sus prestaciones en tiempo y forma, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca garantizar el fortalecimiento de los ingresos más bajos con el bono anunciado.