San Juan atraviesa este sábado 6 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad climática, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima prevista es de 26°C, mientras que la mínima registrada en la madrugada alcanzó los 17°C. Durante todo el día se espera cielo mayormente nublado y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sector sur durante la mañana, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, para luego rotar al sudoeste con menor fuerza hacia la tarde. Las precipitaciones podrían ser intensas en cortos períodos, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que, de acuerdo con el organismo oficial, podrían llegar a los 70 km/h.

Por estas condiciones, continúa vigente la alerta amarilla para la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. El aviso incluye la posibilidad de acumulados diarios de entre 20 y 40 milímetros, con valores puntuales superiores, especialmente en zonas elevadas donde no se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve o granizo.

Para la noche de este sábado y el domingo por la madrugada, hay alerta naranja en algunos sectores, en donde el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En cuanto al pronóstico extendido, para los próximos días se esperan temperaturas máximas que se moverán entre los 26°C y 31°C, con mejoras parciales pero sin descartar nuevos episodios de inestabilidad en la región.