DIARIO HUARPE es el anfitrión de la 61º Asamblea de Adepa que se realiza en San Juan y en ese marco es que arribaron especialistas de distinta índole, entre ellos Marcos Novaro, politólogo y columnista del canal TN. Aprovechando que está en la provincia es que fue invitado al Café de la Política del programa Yo Te Invito que se emite por Telesol, allí indicó que “si Milei es presidente buscará asociarse al PJ” y además, expresó que “veo complicado que contenga la crisis”.

Si Milei se convierte en presidente, ¿esto genera que haya más probabilidad de que se sufra una crisis?

-Yo veo complicado que Milei pueda contener la crisis por la precariedad de su estructura territorial y sin contener socios. Él se compara con Menem y la verdad es que muy diferente porque el expresidente llegó como líder del peronismo que tenía mayoría en las Cámaras y tuvo que convencer a los propios, no como ocurrirá en este caso. Milei, hoy, se parece más al presidente de Chile Gabriel Boric, él odiaría esta comparación porque es de izquierda, ya que en el país trasandino se formó una coalición que rompió con lo establecido en la campaña con promesas que generaron esperanza en los ciudadanos, pero rápidamente fracasó porque no logró hacer lo más elemental que fue la reforma constitucional.

¿Milei puede ser víctima de la extorsión de Juntos por el Cambio y del Partido Justicialista?

-Yo creo que tiene una aversión particular con JxC y por eso es que creo que buscará apoyo en el peronismo, más allá del coqueteo que tuvo con Macri. La verdad es que los legisladores de Juntos por el Cambio, que ocupan una buena parte del poder hoy en día, no tienen mucho incentivo de colaborar con la figura de La Libertad Avanza y esto es un problema para él. Por eso es que buscará asociarse al peronismo, ya que tiene más lógica por ser tan diferentes y no compartir electorado. De igual modo, si él cree que puede gobernar con esos espacios peronistas se equivoca, puesto que, por ejemplo, se acercó a Luis Barrionuevo y la verdad es que el sindicalista está solo y sin apoyo de la CGT, que lo debilita, situación similar le pasará a Sergio Massa si pierde las elecciones.

Si Javier Milei gana, ¿cómo hará para pedirle ayuda a los que denosta? Y, ¿cómo hacerlo sin perder votantes?

-Esto le pasa a los outsiders cuándo llegan al poder y no buscan armar estructura a futuro, les termina saliendo caro porque al ser ajeno los demás comienzan a cobrarle todas las ayudas que puedan darle. Y encima, es muy probable que el año que viene continúe la alta inflación y esto puede generar que sus votantes se enojen y le quiten el apoyo. Las evidencias las tenemos en la región dónde observamos fenómenos similares que en 3 o 4 meses perdieron el apoyo social de los votos con los que llegaron.

En las próximas elecciones ¿es el fin del kirchnerismo o de Juntos por el Cambio?

-Las dos cosas pueden pasar. Es que si el kirchnerismo pierde la provincia de Buenos Aires, quedará muy debilitado en la interna peronista. En cambio, Juntos por el Cambio la tiene más complicada para ingresar a la segunda vuelta y su electorado se disolverá, ya que Patricia Bullrich no es una líder que pueda sobrevivir una derrota y Macri quedará vacío de poder.

¿Te sorprendió que Patricia Bullrich le ganara a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO?

-No, eso se veía venir. Sí me sorprendió que sumaran tan pocos votos y creo que es porque fue una interna muy sucia y barrial, además que Macri le aportó más incertidumbre con la indefinición de su candidatura. También el expresidente fue muy destructivo con Rodríguez Larreta y generó una reacción de sus votantes expulsiva en vez de atractiva.

Cuando haces mención a que la prensa está preocupada por lo que viene, ¿puntualmente es por el efecto Milei?

-Hay muchas preocupaciones como cuántas crisis más vamos a vivir, como termina este gobierno, entre otras. Pero sí, es cierto que Milei es la principal porque tiene altas chances de ganar sin estructura detrás que lo soporte en su gobernabilidad.

¿Existe pasividad en la sociedad argentina ante todo esto?

-Hasta ahora es sorprendente la baja tendencia a la protesta que los argentinos decidieron en los últimos años a pesar del crecimiento de la pobreza que comenzó en 2011, y se agravó en 2018. Creo que tiene que ver con que el peronismo gobernante ha sido una máquina de digestión de la pobreza y los argentinos nos acostumbramos a esto, y encima Macri fue parte de esto porque en su gobierno fue todo para peor. Lo llamativo es que es contraria a nuestra historia sobre todo en asuntos de empobrecimiento. La política parece que no se da cuenta de que el clima es muy complejo que puede estallar pronto y cualquier episodio puede impulsarlo.

Por último, llegaste a San Juan por la 61º Asamblea de Adepa ¿con qué te encontraste?

-Fui invitado para dar una charla sobre las perspectivas de las elecciones que se vienen y me quedo con el alto interés que recepcionamos en San Juan. Estuve en varias asambleas de Adepa y está por lejos es la que más interés generó en la gente.