El intendente electo de Rawson y secretario de Seguridad y Orden Público saliente, Carlos Munisaga, confirmó que, con el objetivo de eficientizar el Estado, bajará la cantidad de secretarías de ocho a cinco. En este sentido, dio a conocer cuatro de los cinco nombres que formarán parte de su gabinete en el municipio. El secretario de Gobierno será Sebastián Chirino; la secretaria de Hacienda, Evelyn Madueño; el secretario de Modernización, Adriel Fernández; y, finalmente, la secretaria de Desarrollo Humano Integral será Laura Rojas. La quinta repartición será Obras y Servicios y, si bien suenan Darío Molina y Marcelo Yornet, aún no está confirmado quién estará al frente.

Munisaga decidió incorporar a dos giojistas dentro de su gabinete. Es el caso de Chirino y Rojas. El primero es un viejo conocido en Rawson, militante peronista desde hace años. Fue concejal durante la primera gestión del exintendente Juan Carlos Gioja. Cuando el intendente electo comenzó la campaña para las elecciones de este 2023, se sumó a militarla con él.

Chirino, Madueño, Rojas y Fernández. (Foto: DIARIO HUARPE).

Rojas también formó parte del riñón del gobierno de Gioja, que duró desde el 2011 hasta el 2019. En este último tiempo, la mujer se hizo cargo de la Coordinación del Centro Integrador Comunitario del departamento. A su cargo estará el coordinador de Cultura, Fernando Peñaloza.

Quizá unas de las sorpresas es el Madueño, que pasará de ser la secretaria de Hacienda de San Martín desde el 2015 junto al intendente saliente, Cristian Andino, a presidir la misma cartera en Rawson. La joven es contadora recibida en la Universidad Católica de Cuyo y tiene un magíster de en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de la Plata.

La última confirmación es Fernández, actual director del Servicio Penitenciario Provincial y muy del entorno de Munisaga. El funcionario ya sabe que será parte del gobierno de Rawson desde hace tiempo. Sin embargo, lo sorpresivo no es la presencia, si no dónde estará. Por su formación y experiencia, lo que se suponía es que iba a formar parte de alguna repartición relacionada con seguridad. Pero no, se hará cargo de la Secretaría de Modernización.

La Secretaría de Modernización es una de las carteras creadas, porque en la actual gestión no existe. Será una área transversal al resto de las secretarías, debido a que trabajará en, valga la redundancia, modernizar el funcionamiento del municipio. Según pudo acceder este medio, Fernández será acompañado por un funcionario de Capital, Julio Quattropani. Actualmente, forma parte de la Subsecretaría de Modernización del municipio que encabeza Emilio Baistrocchi. Una de sus creaciones fue el Centro de Atención al Vecino, un bot que ayudó a depositar las demandas vecinales con mayor rapidez.

La última secretaría es la de Obras y Servicios Públicos. En esa repartición está casi confirmado el secretario de Ambiente y Servicios de Capital, Darío Molina. El funcionario fue secretario del ECO y, en el 2021, Emilio Baistrocchi, lo movió al frente de la secretaría.

Con Molina, también estaría el actual director del Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan, Marcelo Yornet. Pese a que, en un principio, el “cabeza” de Obras sería el funcionario de Capital, el orden aún no está definido.

Finalmente, hay otros nombres que está confirmado que estarán dentro del gabinete del municipio de Rawson, pero aún no tienen lugar confirmado. Marcos Andino, excandidato a intendente del departamento, es uno. Cabe recordar que el dirigente fue propuesto por la Junta Departamental del Partido Justicialista.

Quien también tiene un lugar es Gimena Martinazzo. La exdirigente del PRO y contrincante en los comicios del 2019, comenzó a acercarse a Munisaga en el 2023 y también fue parte de la campaña. Según confirmó ella misma, aún no sabe a qué lugar irá.

Finalmente, la diputada saliente Florencia Peñaloza es otra que suena para estar adentro. Sin embargo, fuentes calificadas indicaron que, si bien hubo conversaciones, no se sabe si efectivamente formará parte del municipio. La legisladora es muy cercana al también excandidato de Rawson y actual presidente de OSSE, Mauricio Ibarra.

Dato

Munisaga asumirá en Rawson el próximo 9 de diciembre.