El Gobierno nacional avanzó en la implementación de la gratuidad del transporte público para personas con discapacidad a través de la tarjeta SUBE, aunque la medida aún no tiene fecha confirmada de entrada en vigencia.

El cambio principal no es el beneficio en sí, que ya existe, sino la forma de aplicarlo. Actualmente, las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cada vez que viajan, mientras que el nuevo sistema busca que la gratuidad quede cargada directamente en la tarjeta y funcione de manera automática.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 415/2026, que habilita a la Secretaría Nacional de Discapacidad a coordinar con el área de Transporte la integración del beneficio dentro del sistema SUBE.

De este modo, el objetivo oficial es eliminar trámites presenciales, reducir demoras y evitar la necesidad de exhibir documentación en cada viaje, simplificando el acceso a un derecho ya vigente.

El beneficio está dirigido a todas las personas que cuenten con el CUD vigente, documento que acredita la discapacidad y que ya habilita el acceso gratuito al transporte público en todo el país.

Sin embargo, la implementación todavía depende de la definición de aspectos técnicos y administrativos, como la integración de bases de datos y el funcionamiento del sistema, en el que tendrá un rol clave Nación Servicios S.A.

Por eso, aunque el avance normativo ya está en marcha, el nuevo mecanismo aún no se encuentra operativo y no hay una fecha precisa para su aplicación efectiva.

La medida apunta a modernizar el sistema de transporte y garantizar un acceso más ágil e inclusivo, pero su impacto concreto dependerá de la puesta en funcionamiento del esquema automático en todo el país.