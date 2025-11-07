Luego de las intensas nevadas que obligaron a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor este jueves, las autoridades informaron que el corredor que conecta Mendoza con Chile fue habilitado nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Desde ese momento, se permite la circulación de vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos, durante las 24 horas.

Sin embargo, el pronóstico de Contingencias Climáticas advierte que la inestabilidad en alta montaña se mantendrá durante todo el fin de semana. Para este viernes se esperan precipitaciones en zona cordillerana, mientras que para sábado y domingo se anticipan nuevas nevadas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al transitar.

Durante la mañana, las temperaturas en la zona se mantuvieron bajo cero: Uspallata registró 2 grados, Punta de Vaca -4, Puente del Inca -8 y Las Cuevas -9. Ante estas condiciones, las autoridades reiteraron la importancia de consultar el estado del paso y las condiciones climáticas antes de viajar, a fin de evitar contratiempos.

En tanto, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, aunque con horarios establecidos: la salida desde Argentina es de 9 a 18 horas, y la entrada al país de 9 a 19 horas.

Las autoridades de Gendarmería Nacional y Vialidad mantienen un monitoreo constante del clima y de las condiciones de transitabilidad, ante la posibilidad de nuevas interrupciones temporales si las nevadas se intensifican.