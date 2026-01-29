Una familia protagonizó un violento vuelco vehicular en el Paso Internacional de Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, a la altura del segundo tótem de emergencia, en la zona de la quebrada de San Lorenzo, en el departamento Iglesia. Afortunadamente, no hubo heridos.

El siniestro ocurrió cuando un vehículo Volkswagen Suran perdió el control mientras circulaba a gran velocidad y terminó cayendo aproximadamente 15 metros hacia un barranco al costado del camino.

Ante la emergencia, intervino personal del Destacamento N°8 de Bomberos de Iglesia, dependiente de la Policía de San Juan, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y salvamento de las personas involucradas, además de estabilizar el rodado y neutralizar el acumulador del vehículo por prevención.

El automóvil era conducido por Gabriel Ángel Cavaglia, de 57 años, quien viajaba acompañado por María Constanza Lorello, de 52; María Julieta Cavaglia Lorello, de 26; y Tomás Agustín Cavaglia Lorello, de 15 años.

Tras el vuelco, los cuatro ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital de Rodeo por personal de Salud Pública. Según informaron fuentes oficiales, ninguno de ellos presentaba heridas ni lesiones de gravedad.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el accidente en este tramo del paso internacional que conecta San Juan con Chile.