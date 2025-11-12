Con la llegada del calor y el inicio de la cuenta regresiva hacia la temporada de verano, el Gobierno de San Juan llevó tranquilidad a los sanjuaninos y turistas que planean disfrutar de los diques y balnearios locales. Pese a la situación hídrica que atraviesa la provincia, las autoridades confirmaron que no habrá faltante de agua ni restricciones para las actividades acuáticas durante los meses de mayor demanda.

El director de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, explicó que la disponibilidad hídrica está garantizada tanto para los espejos de agua como para las piletas y clubes privados. “No, no habría inconvenientes. En el tema pileta tampoco, el agua no va a faltar”, sostuvo el funcionario en diálogo con DIARIO HUARPE, descartando cualquier posibilidad de escasez en pleno verano.

Publicidad

“Haciendo un uso eficiente, vamos a estar bien”, agregó Cerimedo.

Los diques sanjuaninos, entre ellos Punta Negra y Ullum, nunca dejan de funcionar. A lo largo del año se mantienen activos, aunque las actividades varían según la época: de la pesca y el remo en los meses fríos, a la natación, kayak y recreación durante el verano. Este año, la llegada temprana de bañistas aceleró los preparativos. Desde la Dirección de Alto Rendimiento confirmaron que ya se ampliaron las zonas boyadas y se reforzó la Guardia Náutica para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Los sectores habilitados para refrescarse incluyen el dique, el embarcadero y el río sobre calle Las Moras, tres puntos que año a año reciben miles de sanjuaninos y turistas.

Publicidad

El horario habilitado para bañarse o utilizar embarcaciones se extiende desde la mañana hasta media hora antes de la puesta del sol, medida adoptada para resguardar la seguridad y el control del personal. En cuanto a los nadadores de aguas abiertas, el funcionario confirmó que cuentan con áreas exclusivas de entrenamiento donde no se cruzan con embarcaciones.

En relación con las piletas y clubes, Cerimedo explicó que la Dirección de Alto Rendimiento no define las fechas de apertura, pero sí controla la documentación y la habilitación de los establecimientos. Se estima que el número final de piletas habilitadas se conocerá hacia fines de noviembre, una vez completadas las capacitaciones de los guardavidas.

Publicidad

El próximo viernes 14 de noviembre marcará oficialmente el inicio de la temporada de verano en las playas sanjuaninas. Ese día comenzarán a trabajar los refuerzos de la Guardia Náutica y se culminará la instalación de boyas en los distintos espejos de agua.

Con todas estas medidas, San Juan se prepara para vivir una temporada estival intensa y segura, donde el agua, pese al contexto hídrico desafiante, no será un problema, sino el gran protagonista del verano.