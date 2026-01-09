El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para la provincia de San Juan un fin de semana de contrastes, con un incremento sostenido de las temperaturas que desembocará en un domingo caluroso, y con chances de actividad eléctrica y precipitaciones durante las noches del viernes y sábado.

Según el parte oficial, el viernes se presentará con nubosidad variable. La jornada transcurrirá sin lluvias significativas, pero hacia la noche se espera el desarrollo de tormentas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia del 10 al 40%. La máxima rondará los 27°C.

La inestabilidad podría extenderse a la noche del sábado, que es el momento con mayor chance de precipitaciones (10-40%) según el modelo del SMN. Sin embargo, el día en sí mostrará una mejora: con mañana y tarde parcialmente nubladas y una notable ausencia de lluvia durante esas horas. El dato saliente será el ascenso térmico, con una máxima que podría trepar hasta los 31°C, marcando el inicio de una ola de calor.

El domingo se consolidará como la jornada más cálida y estable del fin de semana. El SMN no prevé lluvias, con un cielo entre algo y parcialmente nublado. La temperatura experimentará un salto significativo, con una máxima pronosticada de 35°C, un valor que exige precaución. El viento, moderado a algo fuerte (13-22 km/h), será un factor predominante.

Recomendaciones del organismo: