Miguel Ángel Pichetto, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, llegó a San Juan para apoyar a Marcelo Orrego como aspirante a la gobernación de la provincia. En este sentido, DIARIO HUARPE tuvo un mano a mano con él, en el que habló sobre la candidatura de Sergio Uñac, el Sipad y el panorama nacional de cara a las próximas elecciones.

Hay varios candidatos opositores en San Juan que forman parte de Unidos por San Juan, ¿por qué la provincia tiene que votar a Orrego?

Vengo trabajando con Marcelo desde hace años. Lo conocí siendo intendente de Santa Lucía. Con él hemos construido una relación de amistad personal y creo que es el candidato más potente de Juntos por el Cambio acá en San Juan. En el 2019, aun en la derrota que tuvimos con Mauricio Macri, aquí se obtuvieron casi 40 puntos y, en el 2021, cuando compitieron con Susana Laciar, casi 41. Es un gran crecimiento y también se ve que hay un liderazgo de Marcelo que se está consolidando.

Pichetto con Orrego y Fabián Martín. Foto: Diario Huarpe.

Patricia Bullrich dijo que estaban seguros de que JxC ganaba en San Juan. Hoy por hoy, con las reglas cambiadas, con el Sipad, ¿sigue esa seguridad?

Tengo confianza en el resultado, pero también digo que la ley de lemas es un sistema aberrante en el plano democrático, un retroceso extraordinario en la transparencia de la democracia aquí en San Juan. Lamentablemente, ideada y realizada por una persona joven como es Sergio Uñac, yo la verdad nunca pensé ni creí que pudieran llegar a modificar el sistema que violenta el sistema democrático.

Manifestó que Uñac no podía presentarse a otra elección, ¿qué pasaría si la Corte no se expide sobre este caso?

Indudablemente, Uñac va a estar en las boletas. Pero yo insisto en la jurisprudencia que hay, en los antecedentes. La Corte Suprema no permitió la candidatura de Gerardo Zamora en la provincia Santiago del Estero, la de La Rioja con el gobernador Casas y la de Río Negro con Alberto Weretilneck. Ellos también quisieron un tercer mandato consecutivo y la Corte rechazó la posición, consideró que esta era una cuestión federal y violentaba la constitución. Son precedentes recientes. El caso de Uñac es más complejo, porque él no iría por un tercer sino por un cuarto. Él fue vicegobernador de José Luis Gioja, y ambas figuras son lo mismo.

Gioja y Uñac se unieron en una misma subagrupación, pero Gioja insiste en diferenciarse de Uñac. ¿Son lo mismo?

Bueno, son lo mismo porque esto es lo que define este sistema. Los votos de ellos se suman entre sí. Expresiones de cada uno, al final del proceso electoral se suman. Así es este sistema, una deformación democrática.

Yendo al plano nacional, existen varios precandidatos a presidentes de JxC, ¿por qué la gente lo tiene que elegir?

Yo tengo un elemento diferenciador que es la experiencia en el Estado, en el conocimiento profundo en lo público. Fui intendente de mi pueblo, legislador de mi provincia, tres veces senador y dos veces diputado. Conozco los problemas de la Argentina, los he visto pasar y tengo una visión por dónde puede salir.

Usted planteó que en la Casa Rosada tiene que haber liderazgo, ¿usted cree que la falta de liderazgo de Alberto Fernández tuvo que ver con la forma de actuar de Cristina Fernández?

El poder siempre lo tuvo la vicepresidenta. Creo que la balanza estaba inclinada hacia ella, la forma que eligió al presidente fue mediante un tweet, algo que demostraba total supremacía. Para mí era algo obvio, por conocer cada una de las personalidades de que esto iba a ocurrir. Hubo acciones que deterioraron la autoridad presidencial y llegó a un punto de que renunció a la candidatura para la reelección como presidente. Si el gobierno hubiese sido bueno, nadie le negaría la posibilidad al presidente de ser reelegido. Van a ser ocho meses muy complicados.

Hay quienes dicen que es el fin del peronismo en la Argentina. ¿Qué piensa de esto?

Yo soy peronista, pero también tengo una visión capitalista, de las libertades públicas, de la independencia de poderes. Creo que el peronismo tiene que aggiornarse, modernizarse, no puede ser un partido de señores feudales. Tengo un partido nuevo, aunque no dejo de pensar ni de tener miradas desarrollistas, de la Justicia social, que eso no solo viene de Perón sino de Frondizi. Hay que salir de la lógica de los 70, de creer que hay que hacer una revolución castrista, chavista.

Hay un candidato que se dice que pisa muy fuerte, que es Javier Milei. ¿Qué piensa de las medidas que quiere implementar?

No sé si pisa muy fuerte. Ha renunciado a tener un armado nacional, a tener candidatos en las provincias, va a tener solo candidatura presidencial y a legisladores. Eso le quita estructura, lo debilita. Hay que tener un equipo para gobernar, experiencia.

¿Cómo se mejora la Argentina?

Hay que discutir ideas, tengo esa visión. Creo que San Juan es una provincia que ha crecido en el plano minero, ha generado empleo. Hay que desarrollar proyectos tecnológicos, el mejoramiento vitivinícola. Hay que aplicar los recursos de la minería en la preparación del recurso humano técnico por si nos quedamos sin minerales. Hay que tener mucho temple y baja emocionalidad.

¿Se viene un tiempo complicado?

La Argentina siempre tuvo momentos complicados. Pero siempre salimos adelante. Si se aplican las políticas correctas que orienten al desarrollo, a la industria, la minería en todo el país, la exportación de minerales. Tiene que haber un sistema libre, un mercado unificado de dólares. En fin, creo que la Argentina tiene destinos. Con respecto a las propuestas de Milei, tenemos que tener nuestra propia moneda, somos un país importante, como Brasil. No podemos depender de los dólares. El Banco Central tiene que estar, pero tiene que ser autónomo y no prestarle plata al Estado. Son las políticas que hay que tener para tener una economía posible. Tenemos que respetar los derechos adquiridos.