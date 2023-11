"Pobres": el Kun Agüero liquidó a los hinchas de Boca tras perder la Libertadores

El pasado sábado Boca Juniors fue derrotado ante Fluminense en el Maracaná por la final de la Copa Libertadores y el Kun Agüero habló al respecto. El exjugador del Manchester City compartió sus observaciones y un mensaje para los apasionados seguidores “Xeneizes”. El exdelantero, quien se formó en las inferiores de Independiente y es un ferviente hincha del Rojo de Avellaneda, no se guardó nada en su canal de Twitch tras anunciar la llegada de Lionel Messi al equipo de deportes electrónicos Krü como copropietario.

Agüero expresó su simpatía por los aficionados de Boca y los reconoció por llegar a la final de la Libertadores: “Pobres los de Boca. Bueno, che, no se pongan mal, ya está. Eso fue medio raro porque acabo de ver a dos amigos míos acá en Krü que son de Boca y fueron a la cancha. Hoy los vi y vinieron tristes. Yo les di un abrazo y les dije: ‘Qué va a ser, Rey de Copas hay uno solo. Se pierde, se gana y tienen que estar orgullosos que llegaron a la final de la Libertadores. No es fácil’”.

Publicidad

Luego, en cuanto al juego del equipo de la “azul y oro”, el Kun Agüero los elogió y aseguró que no fue una tarea fácil el tratar de realizarle un gol a Fluminense: “Como venía jugando Boca hay que reconocer que es espectacular, hay que reconocer el esfuerzo de los jugadores. También, ¿qué querés? El primer tiempo era 99% posesión de balón de Fluminense contra 1% de Boca: ¿Cómo querés hacer un gol así? No me jodan. Es imposible así”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras del Kun Agüero sobre Boca

Por otra parte, el Kun destacó que el peruano Luis Advíncula, autor del gol que derivó en el empate, fue la figura: “Fue el mejor jugador de Boca, sin dudas. Desde el principio. Al 11 (Keno) le metió dos murras y olvidate, ya no la tocó más. Y ahí metió y metió y fue merecidísimo su gol. Yo me acuerdo que algunos hinchas de Boca lo puteaban a Advíncula. Yo les decía: ‘Dejalo en paz al pibe que está jugando. A veces juega mal, otras veces bien’. Pasa que somos muy pasionales acá en la Argentina y vamos más allá. Pero Advíncula la rompió. Me gustaron también el mediocampista zurdo, Equi Fernández, y Merentiel”.

Para cerrar, Agüero hizo mención sobre la expulsión de Frank Fabra por la agresión a Nino, reconociendo que estuvo bien la decisión del árbitro Wilmar Roldán y también habló sobre el Colo Barco: “¿Qué querés? Metió un cachetazo y lo tuvieron que echar. Se olvidó de que había VAR, antes zafabas como loco. El Colo no jugó su mejor partido, pero lo hubiese bancado todo el partido, qué se yo. Es pibe, joven, hay que estar ahí con 18 años en una final. Hay que bancar a los jugadores, les digo a los hinchas de Boca. Ya está, borrón y cuenta nueva”.