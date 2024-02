En noviembre del 2023, el excandidato a diputado por Jáchal, Jorge Morales, denunció al por entonces intendente municipal, hoy diputado departamental, Miguel Vega, por supuesta malversación de fondos. La presentación judicial fue por un faltante de $371 millones en el fondo anticíclico. Ahora, la novedad es que el fiscal de la causa, Gastón Salvio, decidió desestimar la denuncia porque entiende que no hubo ocultamiento de la información financiera por parte del Ejecutivo, sino que la misma no llenaba la expectativa del denunciante. ¿La polémica? El titular de la fiscalía omitió, no le pidió los movimientos ni al Banco Nación de Jáchal ni al Banco San Juan para fundamentar su decisión.

La presentación judicial contra Vega fue realizada por Morales, excandidato, luego de que la concejala de Juntos por el Cambio, Analía Carrizo, advirtiera el vaciamiento del fondo anticíclico. La denuncia no solo fue realizada contra Vega, sino también contra los funcionarios municipales Máximo Páez, Rubén Rueda y Marcelo Muriel del área de Hacienda. Frente a toda esta situación, Salvio desestimó la causa.

Según justifica el funcionario de la UFI N°2 en su fallo “corresponde desestimar la promoción de la investigación penal contra los funcionarios” debido a que como fiscal acuerda con la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas. Actualmente, este organismo es presidido por el exDefensor del Pueblo y perteneciente al mismo signo político que Vega, Pablo García Nieto.

Salvio se apegó a la investigación del Tribunal de Cuentas sin haber investigado a fondo algunas aristas. Pese a que se le solicitó en la denuncia que pidiera información de los movimientos al Banco Nación de Jáchal y al Banco San Juan, el funcionario de la fiscalía no realizó ninguno de los pedidos.

En cambio, solo tuvo en cuenta la documentación aportada por la nueva gestión del municipio de Jáchal, encabezada por el intendente Matías Espejo, a quien también se le pidió información de los movimientos de las cuentas de Banco Nación. Pero al no contar con la data, desde el Ejecutivo le dijeron a Salvio que solicitara la documentación a la institución correspondiente. Una vez más, el fiscal desoyó las advertencias.

En otras palabras, la nueva gestión no logró aportar la información del Fondo Anticíclico a la fiscalía y, lejos de averiguar, tampoco la solicitaron al Banco Nación.

Finalmente, Salvio destaca que desestima la denuncia tanto contra Vega como para el resto de los exfuncionarios porque entiende que no es que el exintendente no haya aportado información sobre el destino de los $371 millones, sino que esta data no conformaba la expectativa del denunciante.

Cabe destacar que Morales tiene tres días hábiles para presentar una revisión del fallo ante el Superior del Fiscal. Si se hace lugar en el mismo plazo, el funcionario de la Justicia tendrá que retomar la investigación contra el exintendente jachallero.