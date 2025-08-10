El Teatro Sarmiento, espacio cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presentó su cartelera de agosto 2025 con una programación variada que incluye espectáculos para todas las edades y gustos. Las actividades comenzarán el miércoles 13 y jueves 14 con “Gelato”, una propuesta infantil en el marco del Día del Niño, con funciones para escuelas a las 10 y 14.30. La obra relata la historia de un heladero soñador que, con la ayuda de nuevos amigos, aprende a leer y a perseverar. Las entradas tienen un valor de $8000 y se pueden adquirir a través de los números 2644053023 y 1153836665.

El sábado 16, a las 21, se presentará “Universo +30”, una obra humorística dirigida a quienes superaron esa edad, con dirección de Flor D’Agostino y actuación de Pablo Albella. Las entradas se venden en tuentrada.com. El domingo 17, desde las 22, la música será protagonista con Los Caligaris y su show “Maquillaje y Canción”.

La agenda continuará el martes 19 a las 21 con la conferencia de Pilar Sordo “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, disponible en entradaweb.com.ar. El jueves 21 llegará el Oficial Gordillo con “20 años + 1” acompañado por Zaul Showman, desde las 20, con venta en entradaweb.com.ar.

El viernes 22, Gabriel Rolón ofrecerá dos funciones de su unipersonal “Palabra plena” a las 19.30 y 22, con entradas en tuentrada.com. El sábado 23, Mariana Clemensó presentará “Mestiza” desde las 21.30, un espectáculo que fusiona flamenco, tango, folclore y ritmos árabes. El domingo 24, a las 21, será el turno de “Cha Cha Cha Volumen II”, con Alfredo Casero y Fabio Alberti.

El miércoles 27 se pondrá en escena “La Isla” del Grupo Teytekia, en beneficio de Fundame, con funciones a las 10 y 15. El jueves 28, el gimnasio E\&M presentará “Show Case cheer\@dance” desde las 20.30.

El sábado 30 se realizará el 5° Encuentro Nacional “San Juan Danza 2025” con más de 700 bailarines y 40 ballets, en funciones a las 15 y 20.30. El cierre de la programación será el domingo 31 con “En otras palabras”, protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, con entradas disponibles en entradaweb.com.ar.