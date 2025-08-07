Como cada 7 de agosto, San Juan se sumó a la celebración del Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, con una muestra de fe que volvió a congregar a miles de fieles. La actividad central se desarrolló en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio Parque Industrial del departamento Chimbas, donde creyentes, agrupaciones religiosas, comerciantes y vecinos agradecieron, pidieron trabajo o simplemente renovaron su fe. DIARIO HUARPE estuvo presente, y en palabras de algunos fieles consultados, el pedido para este año fue acentuado en trabajo para los hijos y la acción de dar gracias al santo por los favores en relación con el trabajo.

Los fieles acompañaron con imágenes religiosas de San Cayetano.(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Desde las 16 horas, se inició una procesión por las calles aledañas al santuario. Participaron diversas capillas y agrupaciones religiosas, como Nuestra Señora de los Ángeles, la Inmaculada Concepción de María, la Virgen de Andacollo de Villa Unión y la Capilla Virgen de Guadalupe, entre otras. La imagen de San Cayetano fue acompañada por rezos del rosario, cánticos de alabanza y una fuerte expresión de gratitud colectiva.

Una docena de agrupaciones religiosas acompañaron la procesión. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Este año, un gesto especial marcó la jornada: veteranos de la Guerra de Malvinas fueron los encargados de escoltar la imagen del santo durante la procesión y acompañarla en su ingreso al templo. Posteriormente, se celebró la misa central encabezada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, y el párroco anfitrión, Juan José Nieto.

La imagen del santo salió a las calles aledañas acompañado por una multitud. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Durante la jornada, muchos fieles compartieron su testimonio con DIARIO HUARPE. La mayoría expresó pedidos relacionados con el trabajo, la salud y la protección para sus hijos, mientras otros agradecieron por mejoras en sus vidas o la recuperación de familiares.

Más asistentes y más feria este año

Según señalaron los asistentes, esta edición se caracterizó por una mayor convocatoria que en años anteriores. A esto se sumó una feria espontánea en la plazoleta junto al templo, donde se instalaron feriantes y vendedores ambulantes, acompañando la festividad con comidas, bebidas y objetos religiosos.

El Día de San Cayetano, en plena crisis social y económica, volvió a ser un punto de encuentro entre la fe popular y la esperanza de miles de sanjuaninos que no pierden la confianza en que “el trabajo y el pan no falten en la mesa”.