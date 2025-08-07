Provinciales > Gran devoción
Por el trabajo de los hijos y agradecer los que lo mantienen, los pedidos a San Cayetano en Chimbas
POR REDACCIÓN
Como cada 7 de agosto, San Juan se sumó a la celebración del Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, con una muestra de fe que volvió a congregar a miles de fieles. La actividad central se desarrolló en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio Parque Industrial del departamento Chimbas, donde creyentes, agrupaciones religiosas, comerciantes y vecinos agradecieron, pidieron trabajo o simplemente renovaron su fe. DIARIO HUARPE estuvo presente, y en palabras de algunos fieles consultados, el pedido para este año fue acentuado en trabajo para los hijos y la acción de dar gracias al santo por los favores en relación con el trabajo.
Desde las 16 horas, se inició una procesión por las calles aledañas al santuario. Participaron diversas capillas y agrupaciones religiosas, como Nuestra Señora de los Ángeles, la Inmaculada Concepción de María, la Virgen de Andacollo de Villa Unión y la Capilla Virgen de Guadalupe, entre otras. La imagen de San Cayetano fue acompañada por rezos del rosario, cánticos de alabanza y una fuerte expresión de gratitud colectiva.
Este año, un gesto especial marcó la jornada: veteranos de la Guerra de Malvinas fueron los encargados de escoltar la imagen del santo durante la procesión y acompañarla en su ingreso al templo. Posteriormente, se celebró la misa central encabezada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, y el párroco anfitrión, Juan José Nieto.
Durante la jornada, muchos fieles compartieron su testimonio con DIARIO HUARPE. La mayoría expresó pedidos relacionados con el trabajo, la salud y la protección para sus hijos, mientras otros agradecieron por mejoras en sus vidas o la recuperación de familiares.
Más asistentes y más feria este año
Según señalaron los asistentes, esta edición se caracterizó por una mayor convocatoria que en años anteriores. A esto se sumó una feria espontánea en la plazoleta junto al templo, donde se instalaron feriantes y vendedores ambulantes, acompañando la festividad con comidas, bebidas y objetos religiosos.
El Día de San Cayetano, en plena crisis social y económica, volvió a ser un punto de encuentro entre la fe popular y la esperanza de miles de sanjuaninos que no pierden la confianza en que “el trabajo y el pan no falten en la mesa”.