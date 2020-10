Positivo en Iglesia: “No podemos ser ajenos a la realidad”, dijo el intendente

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en el departamento de Iglesia, el intendente Jorge Espejo dio detalles de la forma en la que se contagió la persona y pidió responsabilidad en las acciones de los sanjuaninos.

Se trata de una persona joven que estuvo en la Ciudad de San Juan el miércoles y el jueves. Precisamente, concurrió a un “lugar público” en el que anotó sus datos personales en una planilla y el jueves le comunicaron que habían detectado un positivo en ese lugar. Desde ese momento se auto aisló, hasta que el domingo tuvo un “pequeño síntoma” así que fue al Hospital de Rodeo donde lo aislaron y le realizaron la PCR cuyo resultado positivo se conoció en la noche.

“El resultado se obtuvo el mismo día. Desgraciadamente es positivo, pero permite trabajar rápidamente con el protocolo”, dijo Espejo. No obstante, sostuvo que “es casi asintomático”.

“Llamamos a la tranquilidad, a la precaución y a la responsabilidad de toda la gente del departamento, pero fundamentalmente Rodeo y a quienes sean allegados a estas personas”, comentó a Radio La Cumbre.

Debido a esto, cerca de las 6 de este lunes comenzó un operativo de rastrillaje y el bloqueo de algunas zonas con el fin de testear a los ciudadanos y, en caso de que den positivo, hacerles un hisopado que confirme si tienen el virus o no. “Se busca que no haya circulación de ese lugar, que no salgan las personas de ahí y que no entre nadie”, informó.

Espejo opinó: “No podemos ser ajenos a la realidad, todos vamos a estar abocados desde el lugar que nos toque a colaborar con esto porque de esto debemos salir rápidamente y también determinar qué alcance ha tenido”.

A pesar de ello, se sinceró y sostuvo que pensó que iban a “resistir” hasta “lo último”. A pesar de ello se mostró optimista: “Así como hemos mantenido esto libre de contagios, creo que podemos salir rápidamente y seguir manteniéndonos sin ningún otro caso”.

Con respecto a la persona contagiada, el intendente dijo que “gracias a Dios se encuentra muy bien y soy optimista de que va a salir muy pronto porque es joven y no tiene ningún tipo de complicación de salud”.

El funcionario también hizo referencia a la responsabilidad de los vecinos y pidió que, si estuvieron en contacto con la persona contagiada, se aíslen en sus domicilios y luego avisen para que puedan realizarle el testeo correspondiente.

Turismo interno

El intendente de Iglesia hizo referencia a al turismo interno y aseguró que “por una cuestión de tranquilidad” aún no tiene una fecha determinada. “Siempre se está evaluando el día a día”, dijo.

Mientras tanto, están trabajando en conjunto con el Gobierno local para ayudar a los prestadores turísticos. Lo que hacen es contemplar cada caso y darles una asistencia para que “puedan ir saliendo de las situaciones en las que se encuentran”, cerró el intendente Espejo.