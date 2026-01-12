Un trágico siniestro vial en la zona de Potrerillos, Mendoza, se cobró la vida de un hombre identificado como Walter Vera,. El incidente se produjo pasadas las 23:00 del domingo en el kilómetro 1.093 de la Ruta Nacional 7, cuando un camión de una empresa de transportes local y un Honda City protagonizaron un choque frontal. Mientras el vehículo menor circulaba hacia el Este, el transporte de carga se desplazaba en sentido contrario.

Producto del impacto, equipos de rescate integrados por Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, personal policial y ambulancias trabajaron en el lugar para liberar a dos ocupantes que habían quedado atrapados.

Además del fallecimiento de Vera, el saldo de heridos incluye a una mujer trasladada en estado grave al Hospital Central, junto a otros dos ocupantes del auto: uno con fractura de clavícula y otro con politraumatismos moderados.

Por su parte, una niña de 4 años fue derivada al Hospital Notti con cuadros de politraumatismo de moderado a grave,.

Las pericias realizadas al chofer del camión, quien resultó ileso, arrojaron un resultado positivo de 0,71 g/l de alcohol en sangre. Tras las labores de despeje, el tránsito en el corredor internacional fue rehabilitado durante la mañana de este lunes.